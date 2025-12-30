Nemokama psichologinė pagalba Trakuose

Psichikos sveikata – tai kiekvieno iš mūsų emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Psichikos sveikata rodo gebėjimą išreikšti save tokiais būdais, kurie teikia malonumą asmeniui ir aplinkiniams, gebėjimą pačiam daryti sprendimus ir už juos atsakyti. Tai mūsų stiprybės ir gerovės pagrindas, tad raginame rūpintis ja, nedvejoti, o prireikus kreiptis ir priimti pagalbą.
Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia registruotis į individualias psichologo konsultacijas arba grupinius užsiėmimus, Trakų rajono gyventojams šios paslaugos – nemokamos.
INDIVIDUALI PSICHOLOGO KONSULTACIJA – anonimiškai, be šeimos gydytojo siuntimo, gyvai arba nuotoliniu būdu!
- Individuali psichologo konsultacija skirta Trakų rajono gyventojams (vaikams iki 16 metų būtinas vieno iš jo tėvų ar globėjų sutikimas).
- Vienam asmeniui teikiamos 8 individualios konsultacijos per metus.
- Paslaugas teikia profesionali, ilgametę darbo patirtį sukaupusi psichologė.
- Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
- Konsultacijų metu garantuojamas konfidencialumas.
NEMOKAMI GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI!
Užsiėmimai organizuojami šiomis temomis:
- streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
- demencija sergančiųjų globėjų ir artimųjų grupė;
- valgymo sutrikimus patiriančių asmenų artimųjų grupė;
- pogimdyvinės depresijos riziką patiriančioms moterims savitarpio pagalbos grupė;
- norintiems mesti rūkyti ir (ar) išvengti rūkymo atkryčio grupė.
Grupiniai susitikimai organizuojami surinkus grupę, o užsiėmimo trukmė – 2 akademinės valandos.
Grupinius ir individualius užsiėmimus veda klinikinė psichologė Irma Sabonytė, jie vyksta Trakuose, Vytauto g. 87. Registruotis į individualias konsultacijas arba grupinius užsiėmimus prašome telefonu +370 611 43841.