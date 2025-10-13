Norint įteisinti gręžinį, pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę

„Gyventojams, susiruošusiems įteisinti gręžinį, reikia pradėti nuo savivaldybės – pateikti paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį. Ir tik gavus savivaldybės administracijos pritarimą, galima kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybą“, – primena Lietuvos geologijos tarnybos Duomenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Balčiūnaitė.
LGT duomenimis, šiuo metu jau įteisinti 3655 gręžiniai: Vilniaus rajone – beveik 900, Vilniaus mieste – apie 400, Trakų rajone – per 200 gręžinių.
Nuo Trakų vos atsilieka Klaipėdos ir Kauno rajonai, čia trūksta vos kelių gręžinių, kad pasiektų 200.
Molėtų rajono gyventojai taip pat aktyviai naudojasi laikinuoju įstatymu – jau įteisinti 177 vandens gavybos gręžiniai.
„Atkreipiame dėmesį, kad reikia įteisinti ir „vandens adatą“ (dar vadinamą adatiniu gręžiniu, Abisinijos pompa, mini gręžiniu). Šis įrenginys naudojamas požeminio vandens gavybai, jis laikomas gręžiniu ir jam taikomi visi įregistravimo reikalavimai“, – pabrėžia I. Balčiūnaitė.
Kaip įteisinti gręžinį
1. Pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybę dėl pritarimo naudoti gręžinį ir gauti savivaldybės administracijos pritarimą. Paraiškos formą parsisiųsite paspaudę šią nuorodą.
Paraišką savivaldybei galite pateikti per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreiptis asmeniškai arba per atstovą (atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu).
Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo ar pildymo, jus pakonsultuos savivaldybių darbuotojai. Visų Lietuvos savivaldybių kontaktiniai duomenys skelbiami čia.
2. Gavus pritarimą, reikia sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką (mokama į VMI sąskaitą pasirenkant tos savivaldybės kodą, kurios savivaldybės teritorijoje planuojama įteisinti gręžinį). Jei per parą namų ūkio reikmėms sunaudojama iki 10 kub. m, įmoka – 15 eurų.
3. Duomenis, registruodami gręžinį, LGT galite pateikti patys arba kreiptis į leidimą tirti žemės gelmes turinčią įmonę.
4. Gręžinio savininkas pats gali pateikti duomenis per LGT el. paslaugų sistemą (spauskite čia). Tokiu atveju nereikia pildyti 5 punkte nurodytos deklaracijos.
INSTRUKCIJA, kaip pateikti duomenis per el. paslaugų sistemą.
5. Taip pat dokumentus galima siųsti el. paštu info@lgt.lt, per nacionalinę elektroninių siuntų el. pristatymo informacinę sistemą arba paštu. Jei renkatės vieną iš šių būdų, papildomai reikia pateikti užpildytą Žemės gelmių registre neregistruoto gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio duomenų deklaraciją. (Deklaracijos formą rasite čia.)
6. Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu teiksite duomenis, kartu reikės pateikti:
– savivaldybei pateiktos paraiškos dėl pritarimo naudoti gręžinį kopiją,
– savivaldybės administracijos pritarimo naudoti gręžinį (adoc, pdf ar jpg formatu),
– žemės sklypo planą su pažymėta gręžinio vieta ir VAZ (vandenvietės apsaugos zona) 1-ąja juosta,
– dokumentą, patvirtinantį, kad buvo sumokėta vienkartinė gręžinio įteisinimo įmoka,
– jei gręžinio savininku registruojamas ne žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys savininkas, reikalingas žemės sklypo savininko sutikimas dėl kitų asmenų įregistravimo gręžinio savininkais. Sutikimas dėl gręžinio savininko įrašymo ŽGR
– jei VAZ 1-oji juosta patenka į kitiems asmenims priklausančius žemės sklypus ar valstybinę žemę, kurioje žemės sklypas nesuformuotas, būtina pateikti rašytinį tų asmenų sutikimą.
7. Kai gręžinys bus įregistruotas, gausite pranešimą ir gręžinio pasą (adoc ir pdf metaduomenų kortelę). Atsispausdinti įregistruoto gręžinio pasą taip pat galėsite patys.
Kokius duomenis ir dokumentus LGT turi pateikti gyventojas, norintis įteisinti gręžinį, nurodyta ir Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos apraše.
Pagal Laikinąjį Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymą visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d. Vis dėlto svarbu žinoti, kad, gavus savivaldybės pritarimą, dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) būtina pateikti greičiau – per 6 mėnesius.
Atkreipiame dėmesį
- Pradėjus įteisinimo procesą, paraiškų teikimo savivaldybei klausimais gyventojus konsultuoja atsakingi savivaldybių darbuotojai. Jų kontaktus rasite čia.
- Dokumentai privalo būti pasirašyti (arba ranka, arba el. parašu).
- Visus gręžinio registravimo dokumentus LGT reikia pateikti vienu metu.
- Jeigu jie siunčiami el. paštu, visi dokumentai turi būti prisegti viename laiške.
- Dokumentus reikia pateikti tik vienu būdu.
- Atidžiai pasitikrinkite, ar teisingai nurodytas telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas, kad prireikus LGT darbuotojai galėtų su jumis susisiekti.
