Norite rugsėjo 1-ąją praleisti su vaikais? Štai, ką turite žinoti

Rugsėjo pirmoji – ypatinga diena tėvams, kurių vaikai lanko mokyklą ar darželį. Norintys šią dieną būti šalia savo atžalų ir palydėti juos į mokyklą, dažnai nežino koks laisvas laikas jiems priklauso: ar privaloma imti atostogas, tėvadienius, neapmokamas dienas? Advokatų kontoros „TGS Baltic“ teisininkė, advokatė Indrė Mažeikaitė primena, jog Mokslo metų pradžios šventės proga, darbuotojai turi teisę prašyti suteikti jiems laisvą dieną ar pusdienį.

„Darbuotojai rugsėjo 1 d. gali prašyti darbdavio panaudoti mamadienį ar tėvadienį, taip pat gauti pusę laisvos dienos, jei neturi teisės į mamadienius ir tėvadienius. Darbuotojai taip pat gali prašyti darbdavio suteikti sukauptas kasmetines atostogas ar gauti neapmokamą laisvą laiką nuo darbo“, – primena advokatė.

Anot jos, darbuotojo prašymas suteikti laisvą dieną ar pusdienį turi būti pateiktas darbdavio nustatyta tvarka, kuri dažniausiai yra įtvirtinta darbo tvarkos taisyklėse. Kaip pastebi teisininkė, dažniausiai tėvai patys nusprendžia šiai dienai panaudoti mamadienius ar tėvadienius, to gali prašyti ir darbdaviai, tačiau tai negali būti prievolė šią dieną išnaudoti būtent pirmajai mokslo metų dienai.

Advokatė primena, kad teisė į mamadienius ir tėvadienius yra suteikiama darbuotojams, kurie atitinka tam tikrus požymius. „Darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų – suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį. Na, o tie, kurie augina 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų ar 2 vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, turi teisę pasiimti 2 papildomas laisvas dienas per mėnesį“, – paaiškina I. Mažeikaitė.