NTAKD įspėja: kanapės su miniatiūriniais stiklo gabaliukais aptiktos ir Lietuvoje

Informuojame, kad Europos valstybėse vis pasitaiko atvejų, kuomet džiovintose kanapėse yra randama mažų stiklo gabalėlių, kurie gali kelti pavojų vartotojų sveikatai. Randami stiklo gabalėliai yra labai maži, todėl dėl jų dydžio, skaidrumo ir pasiskirstymo augalinėje medžiagoje yra sunku juos pamatyti plika akimi. Tokios kanapės dažniausiai turi neįprastą blizgesį, gali palikti skaidrių likučių ant rankų jas palietus.

Manoma, kad stiklo gabalėliai pridedami siekiant padidinti kanapių svorį, pagerinti jų išvaizdą, imituojant daugiau Tetrahidrokanabinolio (THC) turinčias kanapių veisles.

Atkreipiame dėmesį, kad tokios kanapės su stiklo gabalėliais jau yra aptiktos ir Lietuvoje.

Įspėjame apie galimą žalą sveikatai, vartojant tokias kanapes. Turimais duomenimis, tokių kanapių vartojimas kai kuriais atvejais Europos valstybėse buvo susijęs su burnos skausmu, burnos opomis, nuolatiniu kosuliu, trunkančiu kelias dienas po vartojimo. Kitais atvejais buvo pastebėti  kraujavimo iš nosies, burnos atvejai bei ūminė pneumonija, taip pat buvo pranešta apie nedidelį skaičių sunkių, bet nepatikslintų plaučių pažeidimo formų.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) įspėja, kad rinkoje vartotojams tiekiami produktai bei gaminiai gali būti parduodami klaidingai paženklinti, nenurodant tikrosios jų sudėties ir vartotojai gali net nežinoti, kad  perka preparatus, kurių sudėtyje yra pavojingų jų sveikatai medžiagų ar kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Atkreipiame dėmesį, kad vartodami narkotines ir psichotropines medžiagas, rizikuojate pakenkti centrinės nervų sistemos ir psichinių bei gyvybinių funkcijų veiklai.

Neatidėliotina informacija apsinuodijus suteikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM Apsinuodijimų informacijos skyriuje tel. +370 5 236 20 52 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimas


