Nuo humuso iki burokėlių karpačo: kaip iš paprasto burokėlio sukurti nebrangius ir šventiškus patiekalus

Burokėlių humusas. Shutterstock nuotr.
Žiemos sezonu virtuvėje norisi dviejų dalykų: jaukumo ir skonio. Ruošiantis šventėms dažnas pastebi, kad įspūdingas stalas nebūtinai turi būti sudėtingas – kartais pakanka vos vieno paprasto, kasdienio produkto, kad ant stalo atsirastų puikūs patiekalai. Toks yra burokėlis: ryškus, sotus, universalus, nebrangus ir lengvai pritaikomas tiek tradiciniams patiekalams, tiek gurmaniškiems sprendimams. „Lidl“ siūlo šį sezoninį produktą atrasti iš naujo ir dalijasi net trimis receptais, kurie verti atsirasti ant jūsų šventinio stalo.
Burokėliai lietuviškoje virtuvėje nėra naujiena. Jie vertinami jau seniai – kaip šakniavaisis, kuris tinka ir kaip garnyras, ir kaip vienas pagrindinių ingredientų. Įdomu tai, kad iš pradžių dažniau būdavo naudojami ne patys burokėliai, o jų lapai – ir šiandien jie puikiai tinka pesto ar net kokteiliams. Tai priminimas, kad burokėlis – ne vieno patiekalo daržovė, o produktas, kurį galima panaudoti kūrybiškai ir praktiškai.
„Burokėliai užima svarbią vietą Lietuvos gyventojų virtuvėje, o jų sezonas iš tiesų tęsiasi ištisus metus. Vasarą pirkėjai juos dažniausiai renkasi šaltibarščiams, o šaltuoju sezonu – įvairioms mišrainėms, garnyrams, sriuboms ar užkandžiams. Tai universalus ir nebrangus produktas, kurį lengva pritaikyti tiek kasdienai, tiek šventiniams patiekalams“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Žiemą burokėliai tampa ypač aktualūs dar ir dėl to, kad lėkštėje suteikia spalvų. Ryškiai raudoną atspalvį burokėliams suteikia betaninas – augalinė medžiaga, siejama su antioksidaciniu ir priešuždegiminiu poveikiu.
Tiek gurmaniškų naujovių ieškantiems, tiek tradicinių skonių pasiilgusiems prekybos tinklas „Lidl“ siūlo išbandyti tris paprastus ir nebrangius, bet šventiškai atrodančius receptus iš burokėlių – karpačą su sūriu ir riešutais, ryškų burokėlių humusą bei gaivią mišrainę su obuoliais.
Greitas ir patikimas receptas: burokėlių karpačas su feta ir riešutais
Šis užkandis atrodo įspūdingai, tačiau paruošiamas labai paprastai. Jis puikiai tinka šventiniam stalui, bet lygiai taip pat gali tapti ir gardžiu užkandžiu netikėtai užsukus svečiams. Gardaus karpačo paslaptis – itin plonomis riekelėmis supjaustyti burokėliai.
Reikės (4 porcijoms):
2–3 virtų arba keptų burokėlių
100–150 g fetos arba ožkos sūrio
saujos graikinių riešutų (tinka ir sėklos)
2–3 v. š. alyvuogių aliejaus
1–2 v. š. balzaminio kremo arba balzaminio acto
kelių lašų citrinos sulčių
druskos ir pipirų
Gaminimas:
Burokėlius supjaustykite itin plonais griežinėliais (patogiausia – daržovių skustuku) ir išdėliokite lėkštėje.
Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, balzamiku ir citrinos sultimis.
Užberkite druskos, pipirų, sudėkite trupintą sūrį ir pabarstykite riešutais.
Patiekite ant stalo iš karto – skonis bus ryškus, o vaizdas tikrai šventiškas.
Burokėlių karpačas. Shutterstock nuotr.
Kremiškas ir ryškus: burokėlių humusas
Ši užtepėlė – vienas paprasčiausių būdų burokėlį paversti gurmanišku akcentu. Burokėlis suteikia humusui švelnų saldumą ir sodrią spalvą, o citrina ir česnakas pasirūpina tuo, kad skonis būtų ryškus ir subalansuotas. Puikiai tinka tiek šventiniam užkandžių stalui, tiek kasdieniams sumuštiniams gardinti.
Reikės (4–6 porcijoms):
1 skardinės avinžirnių (apie 240 g nusausintų), nuskalautų
1 vidutinio virto arba kepto burokėlio
1–2 v. š. sezamų sėklų
1 nedidelės česnako skiltelės (pagal skonį)
2–3 v. š. citrinos sulčių
3–4 v. š. alyvuogių aliejaus
druskos ir pipirų
žiupsnelio kmynų (nebūtina)
Gaminimas:
Į trintuvo indą sudėkite avinžirnius, burokėlį, sezamų sėklas, citrinos sultis ir česnaką.
Įpilkite alyvuogių aliejaus, įberkite druskos, pipirų ir, jei norisi, žiupsnelį kmynų.
Sutrinkite iki glotnios masės. Jei humusas per tirštas, įpilkite 1–3 šaukštus vandens (po truputį), kol gausite norimą konsistenciją.
Patiekite dubenėlyje, viršų apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite sėklomis ar trupučiu rūkytos paprikos.
Šventiškai lengva burokėlių mišrainė su obuoliais, feta ir riešutais
„Lidl“ atskleiždia, kaip klasikinę burokėlių mišrainę lengva paversti šventiniu patiekalu, jei pridėsite kelis kontrastus: rūgštesnį obuolį, sūrį ir traškų elementą. Ši kombinacija visada pasiteisina – skonis tampa gaivesnis, įdomesnis, o patiekalas atrodo tvarkingai ir prabangiai.
Reikės (4 porcijoms):
2 vidutinių virtų arba keptų burokėlių
1 rūgštesnio obuolio
100–150 g fetos (arba ožkos sūrio)
saujos graikinių riešutų (tinka ir lazdyno riešutai ar moliūgų sėklos)
2–3 v. š. alyvuogių aliejaus
1–2 v. š. citrinos sulčių arba 1 v. š. balzaminio acto
druskos ir pipirų
šiek tiek rukolos ar špinatų, jei norisi daugiau žalumos (nebūtina)
Gaminimas:
Burokėlius supjaustykite kubeliais arba plonais pusžiedžiais. Jei norisi ryškesnio, šiek tiek „karamelinio“ skonio, burokėlių kubelius galite trumpai pakepti keptuvėje: įdėkite mažą gabalėlį sviesto, žiupsnelį cukraus ir džiovintų čiobrelių. Kelios minutės ant vidutinės ugnies – ir turėsite dar sodresnį, aromatingą pagrindą salotoms.
Obuolį supjaustykite panašaus dydžio gabalėliais. Jei norite, kad obuolys ilgiau išliktų šviesus, apšlakstykite jį citrina dar prieš maišant.
Sudėkite burokėlius ir obuolį į dubenį, įpilkite alyvuogių aliejaus, citrinos sulčių arba balzaminio acto, įberkite druskos ir pipirų.
Atsargiai išmaišykite, tada ant viršaus uždėkite trupintą fetą arba ožkos sūrį ir pabarstykite riešutais (riešutus galima trumpai paskrudinti sausoje keptuvėje – skonis bus dar ryškesnis).
Skanaus!