Nuo rugpjūčio 1 d. valstybinės žemės paslaugos bus teikiamos tik internetu

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. paslaugos, susijusios su valstybinės žemės valdymu, Lietuvoje bus teikiamos tik internetu – per modernizuotą Žemės informacinę sistemą (ŽIS). Asmenims nebereikės vykti į savivaldybes, Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT) ar pas kitus valstybinės žemės patikėtinius – prašymus dėl valstybinės žemės nuomos ar pardavimo bus galima pateikti elektroniniu būdu. Atsakymai taip pat bus pateikiami elektroniniu formatu.

„Perėjimas prie elektroninio prašymų priėmimo ir nagrinėjimo leis žmonėms greičiau gauti paslaugas bet kuriuo jiems patogiu metu. Modernizuota Žemės informacinė sistema yra ne tik technologinis sprendimas, bet ir priemonė, padedanti mums užtikrinti kokybišką, skaidrią ir gyventojams patogią paslaugų teikimo aplinką. Prisijungus prie sistemos, bus galima matyti, kaip vyksta prašymo nagrinėjimas, kokie yra terminai, ir iš karto el. paštu gauti informaciją apie priimtus sprendimus. Tai padidins efektyvumą valstybinės žemės valdymo procesuose ir leis taupyti tiek žmonių, tiek valstybės išteklius,“ – sako Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Saulius Mickus.

Prašymai įprastu, popieriniu būdu, dar bus priimami iki liepos 31 d. Jei žmogus nėra tikras dėl elektroninės sistemos ar nespėja pasiruošti įsigydamas mobilųjį parašą, jis kviečiamas pasinaudoti galimybe ir pateikti prašymus įprastu būdu iki šios datos.

Per ŽIS – visos paslaugos dėl valstybinės žemės

Paslaugos, kurias nuo rugpjūčio 1 d. bus galima gauti per ŽIS, apims valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymą, žemės sklypų perdavimą panaudai, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą, žemės servitutų nustatymą ar panaikinimą, leidimų statyti statinius valstybinėje žemėje išdavimą, teisės naudotis žvejybos plotais suteikimą, valstybinės žemės perdavimą nuosavybėn, žemės įsigijimą valstybės nuosavybėn ir reikalingų sutikimų išdavimą (pavyzdžiui, dėl žemės nuomos teisės įkeitimo ar perleidimo, ar statinių eksploatacijos).

Kaip naudotis sistema?

Sistema bus prieinama per interneto svetainę www.planuojustatau.lt. Prisijungę prie jos pirmą kartą, vartotojai turės susikurti paskyrą ir patvirtinti savo tapatybę elektroninėmis priemonėmis. Tai galima padaryti per elektroninę bankininkystę (naudojant Smart-ID ar PIN generatorių), su elektroniniu parašu (naudojant Registrų centro mobiliąją programėlę „LT ID“), per mobiliuosius įrenginius, po 2024 m. sausio 1 d. išduotą asmens tapatybės kortelę ar USB laikmeną su sertifikatu.

Svarbu pažymėti, kad šios elektroninės tapatybės priemonės bus reikalingos nuo prašymo pateikimo iki sutarties pasirašymo. Todėl gyventojai raginami iš anksto pasirūpinti elektroniniu parašu ar kita priemone. Norėdami tai padaryti, jie gali kreiptis į savo banką, mobiliojo ryšio operatorių arba Registrų centrą.

Taip pat bus galimybė sistemoje pateikti prašymą per įgaliotą asmenį. Tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

ŽIS patogumas ir naudos

Sistema sukurta taip, kad naudotis ja būtų paprasta. Pildant prašymus, dalis laukų užsipildys automatiškai, nes ŽIS yra susieta su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais. Taip sumažės savarankiško pildymo klaidų ir sutrumpės laikas.

Svarbus ŽIS privalumas – laiko taupymas. Žmonės prašymus galės pateikti ir atsakymus gaus elektroniniu būdu. Nereikės fiziškai vykti į NŽT, savivaldybių padalinius ar pas kitus valstybinės žemės patikėtinius.

Be to, jei žmogus teiks prašymą dėl valstybinės žemės nuomos ar panaudos, ir jei bus priimtas teigiamas sprendimas dėl sutarties sudarymo, jos registracija Nekilnojamojo turto registre bus atlikta nemokamai – žmogui pačiam nieko daryti nebereikės.

Svarbus ŽIS privalumas – skaidrumas. Prisijungus prie sistemos, bus galima matyti, kaip vyksta prašymo nagrinėjimas, kokie yra terminai, ir iš karto el. paštu gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

Jeigu kiltų klausimų ar sunkumų pirmąkart naudojantis sistema, NŽT teiks konsultacijas telefonu, el. paštu arba atvykus į artimiausią NŽT padalinį.

Informacija apie ŽIS bus teikiama:

Tel. +370 706 86 666

El. paštu: nzt@nzt.lt

Nacionalinės žemės tarnybos informacija