Nuo rugpjūčio 20 d. atnaujinamos vairuotojo pažymėjimų kainos

Nuo 2025 m. rugpjūčio 20 d. atnaujinamos „Regitros“ išduodamų vairuotojo pažymėjimų ir kvalifikacinių kortelių kainos. Perskaičiavimas buvo atliekamas atsižvelgiant į išaugusias specialių blankų, graviravimo ir fotografavimo sąnaudas. Svarbu pastebėti, kad paskutinį kartą bazinės vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 m., todėl pokyčiai būtini norint užtikrinti aukštą saugiųjų dokumentų ir paslaugos teikimo kokybę.
Nuo šiol bendra tvarka išduodamas vairuotojo pažymėjimas kainuos 17,15 Eur vietoj buvusių 14,19 Eur, o vairuotojo kvalifikacinės kortelės išdavimas – 18,25 Eur vietoj 17,33 Eur. Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas atpigs – jo kaina mažėja nuo 8 Eur iki 5,65 Eur.
„Regitra” suteikia galimybę klientams vairuotojo pažymėjimą užsisakyti ne tik bendra tvarka t.y. per 15 darbo dienų, tačiau esant poreikiui paslaugą gauti greičiau – per 1 arba 5 darbo dienas.
Žemiau pateikiamos vairuotojo pažymėjimų kainos nuo rugpjūčio 20 d.
|Bendra tvarka per 15 d.d., Eur
|Skubos tvarka per 5 d.d., Eur
|Skubos tvarka per 1 d.d., Eur
|Vairuotojo pažymėjimas
|17,15
|34,30
|51,45
|Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas
|5,65
|11,30
|16,95
|Vairuotojo kvalifikacinė kortelė
|18,25
|36,50
|54,75
Galimybė užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu
Klientai vairuotojo pažymėjimą gali užsisakyti dviem būdais: atvykę į jiems patogų „Regitros” padalinį visoje Lietuvoje arba tiesiog internetu. Skaitmeninėmis paslaugomis gali pasinaudoti visi, kurie turi galiojančią medicininę pažymą ir ne senesnę nei 5 metų nuotrauką Gyventojų registre (gamintas asmens dokumentas arba vairuotojo pažymėjimas).
Klientų patogumui pagamintas vairuotojo pažymėjimas gali būti pristatytas į namus arba į artimiausią siuntų terminalą.
Statistika rodo, kad vairuotojo pažymėjimų užsakymas internetu tendencingai auga ir pastaruosius keletą metų užsakymų procentas didėja po 2 procentinius punktus. 2023 m pirmą pusmetį užsakymų kiekis buvo 33 proc., 2024 m. – 35 proc., o šiemet 2025 m. jau siekia 37 proc.
Tikslius žingsnius, kaip užsisakyti vairuotojo pažymėjimą rasite čia: Keičiu baigusį galioti vairuotojo pažymėjimą | Akcinė bendrovė „REGITRA“
Regitros inform.