Nuo sausio 1-osios galima žvejoti lašišines žuvis

Žvejyba. AM nuotr.
Aplinkos ministerija primena, kad nuo sausio 1 d. vėl leidžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 ir 4 prieduose nurodytose lašišinėms žuvims svarbiose upėse. Taip pat baigėsi draudimas žvejoti naudojant dirbtinius masalus Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste ir Šventosios upėje nuo Dagios žiočių iki Kavarsko užtvankos ir draudimas gaudyti marguosius upėtakius bei sykus.
Atkreipiame dėmesį, kad visus sugautus marguosius upėtakius privaloma paleisti, išskyrus atvejus, kai žvejojama turint žvejo mėgėjo kortelę Merkyje, aukščiau Ožkelaičių tilto.
Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. išduodamos 15 eurų kainuojančios žvejo mėgėjo kortelės, suteikiančios teisę paimti vieną ne mažesnį kaip 65 cm dydžio lašišą arba šlakį. Negaudantys lašišų ir šlakių arba nedelsiant paleidžiantys šias žuvis žvejai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d. lašišinėse upėse turi teisę žvejoti turėdami žvejo mėgėjo bilietą.
Sausio 2 d. įsigaliojo draudimas visuose vandens telkiniuose, išskyrus Kuršių marias, žvejoti masalui naudojant žuvelę (nedraudžiama masalui naudoti žuvies gabalėlį), šis draudimas galios iki balandžio 30 d.
Primename, kad iki sausio 31 d. draudžiama gaudyti vėgėles ir žvejoti tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto, bei iki balandžio 1 d. draudžiama gaudyti šamus.
AM inform.