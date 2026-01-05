Nuo sausio 1-osios galima žvejoti lašišines žuvis

Parašyta: 2026-01-05 | Kategorija: Gamta, Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

Žvejyba. AM nuotr.

Aplinkos ministerija primena, kad nuo sausio 1 d. vėl leidžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 ir 4  prieduose nurodytose lašišinėms žuvims svarbiose upėse. Taip pat baigėsi draudimas žvejoti naudojant dirbtinius masalus Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste ir Šventosios upėje nuo Dagios žiočių iki Kavarsko užtvankos ir draudimas gaudyti marguosius upėtakius bei sykus.

Atkreipiame dėmesį, kad visus sugautus marguosius upėtakius privaloma paleisti, išskyrus atvejus, kai žvejojama turint žvejo mėgėjo kortelę Merkyje, aukščiau Ožkelaičių tilto.

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. išduodamos 15 eurų kainuojančios žvejo mėgėjo kortelės, suteikiančios teisę paimti vieną ne mažesnį kaip 65 cm dydžio lašišą arba šlakį. Negaudantys lašišų ir šlakių arba nedelsiant paleidžiantys šias žuvis žvejai nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d. lašišinėse upėse turi teisę žvejoti turėdami žvejo mėgėjo bilietą.

Sausio 2 d. įsigaliojo draudimas visuose vandens telkiniuose, išskyrus Kuršių marias, žvejoti masalui naudojant žuvelę (nedraudžiama masalui naudoti žuvies gabalėlį), šis draudimas galios iki balandžio 30 d.

Primename, kad iki sausio 31 d. draudžiama gaudyti vėgėles ir žvejoti tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto, bei iki balandžio 1 d. draudžiama gaudyti šamus.

AM inform.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Sausio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Trakų rajono jaunimo apdovanojimai Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
Nemokama psichologinė pagalba Trakuose
Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko

Renginiai

Trijų Karalių dieną Užutrakyje paskelbti geriausi metų tautodailininkai
2026 metų Laisvės gynėjų dienos 35-ųjų metinių renginių programa
Kultūros pasas plečiasi: daugiau kultūros atradimų moksleiviams
Advento tyloje – muzikinė patirtis netradicinėje erdvėje

Kultūra

Trijų Karalių dieną Užutrakyje paskelbti geriausi metų tautodailininkai
Kultūros pasas plečiasi: daugiau kultūros atradimų moksleiviams
Advento tyloje – muzikinė patirtis netradicinėje erdvėje
Užutrakio dvare – tautodailės lobynas ir įspūdingos „Aukso vainiko“ iškilmės

Sveikata

1 iš 4 moterų patiria pogimdyminę depresiją: pasakė, kokios pagalbos Lietuvoje gali sulaukti krizę išgyvenančios šeimos
Skubios pagalbos skyrius ar šeimos gydytojas: kaip žinoti, kur kreiptis pirmiausia?
Praūžus šventėms norisi lengviau: pasigaminkite kalafioro steiką
„Draugiška“ etiketė nebūtinai reiškia, kad saugu: pavojingos medžiagos mūsų namuose
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos