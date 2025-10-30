Nuostolius dėl balionų patyrę Lietuvos oro uostai telkia partnerius teisinei kovai

Parašyta: 2025-10-30

Laima Penek/LRV nuotr.

Lietuvos oro uostai (LTOU) pradeda pasirengimą teisiniam procesui, kurio tikslas – apginti savo ir partnerių interesus. Kol kas dėl balionų iš Baltarusijos patirti nuostoliai nėra apibrėžti, tačiau akivaizdu, kad padaryta reikšminga tiesioginė ir netiesioginė žala valstybei, keleiviams, Lietuvos oro uostams, oro bendrovėms ir kitiems partneriams.

„Svarbiausia – keleivių ir gyventojų saugumas. Privalome aiškiai parodyti, kad bet kokie priešiški, nusikalstami bandymai trikdyti mūsų oro erdvę nebus toleruojami. Siekiame griežčiausios atsakomybės visiems, prisidėjusiems prie Lietuvos oro erdvės ir keleivių saugumo sutrikdymo“, – teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Oro uostai laikosi pozicijos, kad valstybei ir visam aviacijos sektoriui priešiška veikla turi būti įvertinta griežtai ir kontrabandą organizuojantiems nusikaltėliams pritaikyta atitinkama atsakomybė.

„Saugumas yra aukščiausias mūsų prioritetas. Nesitaikstysime su mėginimais pakenkti Lietuvos oro erdvės saugumui. Šiuo metu vyksta aktyvios konsultacijos dėl teisinių priemonių panaudojimo, siekiant apginti žalą patyrusių subjektų interesus ir patraukti atsakomybėn asmenis, atsakingus už neteisėtą veiklą, kuri trikdo skrydžius ir sukelia nepatogumą tūkstančiams keleivių. Bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis, oro bendrovių atstovais ir kitais partneriais, kad rastume bendrą sprendimą, atliepiantį mūsų visų nuostolius“, – sako Lietuvos oro uostų Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Jis mano, kad šią LTOU iniciatyvą palaikys daugiau suinteresuotųjų šalių.

Pasak V. Kšano planuojama, kad teisinis procesas vyks etapais, tad šiuo metu atliekamas visų tiesioginių ir netiesioginių nuostolių vertinimas. Į procesą jau pakviesti įsitraukti oro bendrovių atstovai ir antžeminių paslaugų teikėjai, kurie nukentėjo dėl skrydžių atšaukimų, nukreipimų, vėlavimų. Taip pat yra žinoma, kad teisėsaugos institucijos jau yra pradėjusios ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų gabenant kontrabandą, todėl nukentėjusios šalys turės galimybę pareikšti civilinius ieškinius dėl patirtos žalos. Oro uostų vertinimu, aviakompanijų nuostoliai siekia šimtus tūkstančių eurų. Pasak V. Kšano, šiuo metu dar sudėtinga įvertinti visą finansinę žalą aviacijos verslui ir jame dirbančioms įmonėms bei pačiai AB Lietuvos oro uostai įmonei.

Jis įsitikinęs, kad bendra tiesioginė ir netiesioginė žala yra didelė, nes dėl incidentų mažėja šalies patrauklumas, keleiviai patiria nepatogumų, valdant nestandartines situacijas visiems kyla papildomų kaštų, keleiviams tenka planuoti alternatyvius kelionės būdus ar rinktis kitų šalių oro uostus. Taip pat daroma žala pasitikėjimui Lietuvos oro uostais bei šalies reputacijai. „Dėl to dedame visas įmanomas pastangas, kad keleiviams kiltų kuo mažiau nepatogumų ir žmonės galėtų pasiekti savo kelionių tikslus“, – teigia V. Kšanas.

Lietuvos oro uostų inform.


