NŽT atveria duomenis apie valstybinės žemės aukcionus

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) pristato naujovę – viešas valstybinės žemės nuomos ir pardavimo aukcionų švieslentes, kuriose pateikiama nuolat atnaujinama informacija apie visoje Lietuvoje įvykusius aukcionus.
Švieslentėse duomenys pateikiami įvairiais pjūviais: matomas aukcionų skaičius kiekvienoje savivaldybėje, parduotų ar išnuomotų žemės sklypų plotai, pradinės ir galutinės kainos bei jų pokyčiai. Taip pat pateikiami statistiniai palyginimai, leidžiantys aiškiai įvertinti valstybinės žemės aukcionų tendencijas, konkurencingumą ir rezultatus.
Atviri duomenys suteikia visuomenei galimybę skaidriai stebėti, kaip įveiklinama valstybinė žemė nuomos ir pardavimo būdu, kokios pajamos iš to gaunamos ir kaip jos pasiskirsto skirtinguose Lietuvos regionuose. Ši informacija aktuali gyventojams, verslui, savivaldybėms bei visiems, besidomintiems efektyviu valstybės turto valdymu.
„Organizuodami valstybinės žemės aukcionus siekiame maksimalaus skaidrumo ir atvirumo. Norime, kad visuomenė aiškiai matytų, kaip valstybinė žemė įveiklinama nuomos ir pardavimo būdu bei kiek už tai gaunama lėšų, kurios lygiomis dalimis paskirstomos valstybei ir aukcioną inicijavusiai savivaldybei“, – sako laikinai NŽT direktoriaus pareigas einantis Dovydas Petraška.
Šiemet NŽT jau suorganizavo 852 valstybinės žemės aukcionus. Nuo 2024 m. rugsėjo, kai buvo surengti pirmieji tokio pobūdžio aukcionai, jų organizuota 989. Vidutiniškai aukcionų metu pradinė sklypų kaina išauga daugiau nei 150 proc., o kai kuriais atvejais – net kelis kartus.
Valstybinės žemės aukcionai vyksta elektroniniu būdu Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale www.evarzytynes.lt. Dalyvauti aukcionuose gali visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat užsienio piliečiai, atitinkantys teisės aktuose nustatytas sąlygas. Norint dalyvauti aukcione, reikia sumokėti registracijos mokestį ir garantinį įnašą.
Aktuali informacija apie organizuojamus valstybinės žemės aukcionus skelbiama NŽT interneto svetainės skiltyje „Skelbimai“ bei kai kurių savivaldybių interneto svetainėse.
Nacionalinės žemės tarnybos inform.