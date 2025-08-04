Odos vėžys Lietuvoje kasmet paliečia 400 gyventojų. Kaip sumažinti riziką ir kas dažniausiai lemia gydymo sėkmę

Asociatyvi Freepik nuotr.
Natūralu, kad vasarą, vos atradus galimybę, norisi daugiau laiko praleisti gamtoje, mėgautis šildančia saule, tačiau tokios pramogos gali neapsieiti ir be pasekmių. Šeimos gydytojas Paulius Jacevičius primena, kad vasarą ypač svarbu tinkamai saugoti savo odą, nes odos vėžys yra viena dažniausių ir pavojingiausių onkologinių ligų pasaulyje. Nors daugelis šios ligos formų, nustatytų ankstyvoje stadijoje, gali būti sėkmingai išgydomos, melanoma – agresyviausia odos vėžio rūšis – kasmet Lietuvoje nusineša apie šimtą gyvybių.
Kaip rodo naujausi Europos Sąjungos duomenys, melanoma sudaro apie 4 proc. visų naujai diagnozuojamų vėžio atvejų žemyne. O Lietuvoje, remiantis Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, kasmet net apie 400 pacientų išgirsta melanomos diagnozę.
„Odos vėžys skirstomas į kelias formas, dažniausios – bazalinių ląstelių karcinoma, plokščialąstelinė karcinoma ir melanoma. Jos skirstomos pagal išvaizdą, odos ląsteles, iš kurių atsirado, metastazavimo riziką bei augimo greitį. Pavojingiausia ir daugiausiai dėmesio reikalaujanti yra melanoma dėl savo greito augimo ir išplitimo į kitus audinius“, – sako šeimos gydytojas P. Jacevičius.
Gydytojas pasakoja, kad bazalinių ląstelių ir plokščialąstelinė karcinomos dažnai nustatomos ankstyvose stadijose, nes auga odos paviršiuje ir yra lengviau pastebimos. Dėl lėto jų augimo šias formas dažnai pavyksta diagnozuoti laiku. Tuo tarpu melanoma dėl sparčios raidos ir sunkiau atpažįstamų požymių dažnai nustatoma vėlyvesnėse (II–IV) stadijose, kai vėžys jau būna išplitęs į limfmazgius ar kitus organus.
Ankstyvų stadijų vėžio požymius neretai gali pastebėti ir pats pacientas, vadovaudamasis vadinamuoju ABCDE principu: A reiškia asimetriją, B – nelygius ar neryškius kraštus, C – kelių spalvų darinius, D – skersmenį, viršijantį 6 mm, o E žymi pakitimus: augimą, formos ar spalvos kitimą, niežėjimą ar kraujavimą. Pastebėjus tokius nerimą keliančius požymius, reikėtų nedelsti ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Svarbiausia – ankstyva diagnozė
Pasak gydytojo, ankstyva odos vėžio diagnozė dažnai reiškia sėkmę – laiku nustačius ligą ir jai dar neišplitus į kitus audinius, galima visiškai pasveikti. Tokiais atvejais dažniausiai taikomas pažeistos odos dalies ir sveiko audinio krašto pašalinimas, taip užkertant kelią tolesniam onkologinės ligos plitimui. Anksti nustačius onkologinį susirgimą, dažnai pakanka gydymo ir priežiūros, kurią suteikia gydymo įstaiga – pirmos stadijos vėžys dažniausiai gydomas nesudėtinga chirurgine procedūra, kuri nereikalauja ilgo gijimo laikotarpio.
„Tačiau vėlesnėse stadijose, kai vėžys būna išplitęs į kitus audinius ir taikomos imunoterapijos, spindulinis ar chemoterapinis gydymas, pacientui gali prireikti ilgalaikės priežiūros, reabilitacijos bei papildomų pastangų. Tokiais atvejais gydymo procesas trunka ilgiau, ligonį gali keliems mėnesiams paversti nedarbingu, prireikia slaugos paslaugų. Po radioterapijos galimas ilgas žaizdų gijimas, odos nudegimai ir net surandėjimai“, – teigia P. Jacevičius.
Pasekmės gali likti ilgam
Gydytojas įspėja, kad net ir išgijus nuo odos vėžio, tam tikros rizikos išlieka. Liga gali atsinaujinti, o taip pat padidėja tikimybė susirgti kita odos vėžio forma arba kad vėžys atsiras kitoje kūno vietoje. Be to, nemažai pacientų susiduria su emociniais sunkumais – padidėjusiu nerimu dėl galimo atsinaujinimo, nuolatiniu budrumu ar stresu.
Jam antrina ir „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Rizikos vertinimo ekspertė Silvita Gutauskienė, sakydama, kad vėžiniai susirgimai – vieni dažniausių ir daugiausiai iššūkių keliančių diagnozių tiek medicininiu, tiek finansiniu požiūriu. Dėl šios priežasties gyvybės ir kritinių ligų draudimą klientai renkasi vis dažniau, ypač atsižvelgiant į galimas išlaidas, susijusias su gydymu, reabilitacija ar laikinu darbingumo netekimu.
„Susirgus onkologine liga žmogui tenka ne tik medicininiai iššūkiai, bet ir papildomos finansinės naštos – gydymo, transporto, reabilitacijos, kartais net slaugos išlaidos. Tuo metu, kai dėmesys turi būti sutelktas į sveikimą, finansinis saugumas tampa itin svarbus. Kritinių ligų draudimas gali užtikrinti vienkartinę išmoką diagnozės atveju, o tai padeda padengti netikėtas išlaidas, leidžia laisviau rinktis gydymo įstaigą be finansinės įtampos“, – sako draudimo bendrovės ekspertė.
Ji priduria, kad ypač svarbu apie tokį draudimą pagalvoti dar esant sveikam. Pasak S. Gutauskienės, dažnai žmonės mano, kad tokie atvejai – tolima grėsmė, tačiau statistika rodo, kad onkologinės ligos gali ištikti bet kada. Draudimas tokiu atveju – tai ne tik finansinė pagalvė, bet ir vidinė ramybė žinant, kad ištikus ligai bent vienu rūpesčiu bus mažiau tiek pačiam ligoniui, tiek artimiesiems.
Riziką galima sumažinti
Gydytojas P. Jacevičius sako, kad norint odos vėžio riziką sumažinti iki minimumo, svarbu nuosekliai rūpintis savo oda: vengti tiesioginių saulės spindulių, ypač tarp 10 ir 16 valandos, dėvėti skrybėles ir apsauginius drabužius, naudoti apsauginius kremus nuo saulės bei vengti soliariumų. Nors daugelis galvoja, kad Lietuvoje SPF 50 yra per didelis, taip manyti yra klaidinga – vasarą būtent tokio stiprumo priemones nuo saulės turėtų naudoti visi – nuo vaikų iki senjorų.
„Taip pat būtina reguliariai stebėti savo odą, atkreipti dėmesį į bet kokius pakitimus ir lankytis pas gydytoją kontroliniams patikrinimams pagal nustatytą grafiką. Jei dėl odos pakitimų jaučiamas nerimas ar emocinė įtampa, svarbu nedelsti išsitirti, o reikalui esant – kreiptis į psichologus ar kitus emocinės sveikatos specialistus“, – priduria pašnekovas.
