Organinis stiklas interjere – modernumas ir šviesa viename

Iliustracija – pexels.com

Kai kalbame apie šiuolaikinį interjerą – dažniausiai minime švarias formas, lengvumą, skaidrumą ir šviesos žaismą. O kas visa tai sujungia vienoje medžiagoje? Teisingai – organinis stiklas, dar vadinamas akrilu arba PMMA. Nors dažniausiai jis asocijuojasi su reklamos stendais ar apsauginėmis sienelėmis – interjero dizaino pasaulyje ši medžiaga atranda vis daugiau kūrybiškų panaudojimo formų ir visai ne be reikalo.

Skaidrumas, kuris praleidžia šviesą, bet neapsunkina erdvės

Organinis stiklas praleidžia net iki 92 % šviesos, tad jis vizualiai neapsunkina erdvės, o priešingai – ją atveria. Tai tampa ypač aktualu mažesniuose butuose ar biuruose, kur kiekvienas šviesos spindulys svarbus. Skaidrios pertvaros, durys ar net laiptų turėklai iš organinio stiklo leidžia išlaikyti atvirumo įspūdį, kartu apibrėždami funkcines zonas.

Be to, organinis stiklas ne tik skaidrus – jis gali būti margas, matinis, spalvotas ar net veidrodinis. Tai reiškia, kad dizaineriai turi laisvę kurti unikalius vizualinius sprendimus, neprarasti pagrindinės šios medžiagos savybės – lengvumo.

Lengvumas, kuris leidžia eksperimentuoti

Akrilas yra maždaug dvigubai lengvesnis už stiklą, todėl jį galima naudoti ten, kur stiklas būtų per sunkus ar nepraktiškas. Šviestuvų korpusai, pakabinamos lubos, sienų panelės, nišų užpildymai – visa tai gali būti gaminama iš organinio stiklo, nes konstrukcijos tampa saugesnės, pigesnės ir paprasčiau montuojamos.

Vienas iš dizainerio Andriaus mėgstamiausių sprendimų – skaidrūs, spalvoti pakabinami lentynų blokai, kurie atrodo tarsi levituojantys ore. „Organinis stiklas leidžia kurti formą be sunkumo“, – sako jis.

Lengvas apdirbimas – kūrybai jokių ribų

Šią medžiagą nesudėtinga pjauti, gręžti, šlifuoti ar lenkti, todėl ją itin mėgsta interjero kūrėjai, kurie dažnai dirba su nestandartiniais užsakymais. Nuo minimalistinių baldų iki meninių instaliacijų – organinis stiklas leidžia išpildyti idėjas, kurioms įprastas stiklas būtų per trapus ar sudėtingas gaminti. Be to, akrilas puikiai dera su mediena, metalu, LED apšvietimu, todėl tampa idealia medžiaga mišriems projektams.

Saugumas ir ilgaamžiškumas – ne tik estetika

Nepaisant savo elegantiškos išvaizdos – organinis stiklas yra ir gerokai atsparesnis nei paprastas stiklas – net iki 10 kartų. Jis neskyla į aštrias šukes, todėl tinka naudoti vaikų kambariuose, vonios interjeruose ar komercinėse erdvėse, kur būtinas didesnis saugumas.

Be to, jis yra atsparus UV spinduliams, todėl neišblunka, negelsta, nepraranda savo skaidrumo net ir veikiamas tiesioginių saulės spindulių, o ypač aktualu šviesiose patalpose ar vitrinose.

Kur organinis stiklas ypač pasiteisina interjere?

Virtuvėse – kaip skaidrios ar spalvotos sienelės tarp stalviršio ir spintelių.

Vonios kambariuose – kaip modernios dušo pertvaros ar spintelių fasadai.

Laiptų ir balkonų turėkluose – saugu ir stilinga.

Šviestuvuose – tiek skaidriuose, tiek spalvotuose.

Durų intarpuose ir pertvarose – skaidrios ribos, bet vizualinis ryšys išlieka.

Dekoratyviniuose balduose – stalviršiai, lentynos, nišų akcentai.

Nors organinis stiklas nėra biodegraduojamas, tačiau jis gali būti perdirbamas. O dėl savo tvirtumo ir atsparumo – tarnauja ilgai. Tai medžiaga, kuri, tinkamai prižiūrima, ne tik tarnaus daugelį metų, bet ir išlaikys savo estetinę vertę.

Šviesa, forma ir funkcija – viskas viename

Organinis stiklas interjere nėra tik mada – tai funkcionalus sprendimas, kuris apjungia estetiką, technologiją ir ilgaamžiškumą. Jis padeda erdvei kvėpuoti, įneša šviesos, leidžia žaisti forma. Nesvarbu, ar kuriate modernų butą, elegantišką biurą, ar ieškote netikėtų sprendimų komerciniam interjerui – verta apsvarstyti, ką gali pasiūlyti šis skaidrus, bet visai nepaprastas medžiagos pasirinkimas.

Jei norite ne tik grožio, bet ir sprendimų, kurie veikia – organinis stiklas gali tapti viena geriausių Jūsų interjero investicijų.

PR