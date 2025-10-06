Organų donorams pagerbti Lietuvoje uždegtos 2162 žvakutės

Vilniuje, Katedros aikštėje, buvo uždegtos 2162 žvakutės

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ pakvietė visuomenę pagerbti organų donorų atminimą ir uždegti žvakutes už gyvybes, kurias jie padovanojo. Šiemet iniciatyva, vykstanti jau dvyliktą kartą, sulaukė ypatingo miestų, mokyklų ir bendruomenių įsitraukimo.

Vilniuje, Katedros aikštėje, buvo uždegtos 2162 žvakutės – tiek, kiek Lietuvoje yra buvę organų donorų per visą 55 metų transplantacijos istoriją. Tą pačią dieną žvakutės sužibo dar 57 miestuose ir miesteliuose.

„Su viltimi ir dėkingumu stovėjome kartu. Kiekviena uždegta žvakutė simbolizuoja ne tik pagarbą donorams, bet ir primena apie gyvybę, kuri buvo padovanota kitam žmogui. Donorystė – tai didžiausia dovana, kokią žmogus gali palikti po savęs“, – sakė asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Aušra Degutytė.

Asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Aušra Degutytė

Statistiniai faktai apie organų donorystę Lietuvoje

 Sutikimą po mirties tapti organų donoru išreiškė 50 610 asmenų.

  • Nuo 2000 m. buvo tik 10 atvejų, kai mirusiajam turėjus donoro kortelę konstatuota smegenų mirtis; iš jų 5 tapo efektyviais donorais.
  • Per tą patį laikotarpį – 2 atvejai, kai artimieji nepaisė mirusiojo valios dėl donorystės.
  • 2025 m. viena jautriausių istorijų – 10 metų berniukas tapo organų donoru, nors jam pačiam 2017 m. buvo persodinta donoro širdis.

Iniciatyvos reikšmė

„Kiekviena uždegta žvakutė – tai ne tik šviesa tamsoje. Tai šviesa mūsų širdyse, kuri primena, kad gyvybė tęsiasi per kitą žmogų. Svarbiausia padėka – donorų artimiesiems, kurių sprendimas leido išgelbėti gyvybes. Už šį kilnų pasirinkimą dėkingumas yra begalinis“, – pabrėžė A. Degutytė.

Prie iniciatyvos jungiasi ne tik bendruomenės, bet ir mokyklos bei gimnazijos. Jauni žmonės mokosi suprasti donorystės vertę, atsakomybę už kitą žmogų ir gyvybės trapumą.
„Mūsų pradinukai simboliškai sustojo į širdelės formą. Taip jie išreiškė dėkingumą donorams ir jų artimiesiems. Širdis – tai meilės, gerumo ir gyvybės ženklas“, – teigė vienos mokyklos atstovai.

Donorystės prasmė

Organų donorystė Lietuvoje – ne tik medicinos klausimas, bet ir visos visuomenės brandos, vienybės bei solidarumo išraiška. Tai vilties šventė, primenanti pacientams, kad jie nėra vieni, o visa visuomenė palaiko jų kelionę į sveikatą.

 


