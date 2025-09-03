Padidėjęs cholesterolis – tiek vyresniame, tiek jaunesniame amžiuje: kaip jį sumažinti?

Parašyta: 2025-09-03 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Sveikata, Trakai |

Asociatyvi Freepik nuotr.

Padidėjęs cholesterolis ilgą laiką buvo laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau pastaruoju metu ši diagnozė nustatoma ir kur kas jaunesniems. Pasak vaistininkės Elvyros Ramaškienės, dažniausios padidėjusio cholesterolio priežastys – nesubalansuota mityba, fizinio aktyvumo stoka, stresas bei genetika lemia. Nors padidėjusio cholesterolio sumažinimas gali užtrukti, vaistininkė patikina, kad tai tikrai įmanoma.

Cholesterolis – ne tik mūsų priešas

„Cholesterolis – natūralus lipidas, būtinas mūsų organizmui. Jis sudaro ląstelių membranas ir užtikrina jų stabilumą, taip pat dalyvauja hormonų, vitamino D bei tulžies rūgščių, reikalingų riebalų virškinimui, gamyboje. Tad organizmui cholesterolis reikalingas, tačiau svarbu, kad jo kiekis išliktų tinkamame lygyje“, – pranešime spaudai pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė E. Ramaškienė.

Pasak vaistininkės, pagrindinį vaidmenį čia atlieka dvi cholesterolio formos: „blogasis“ (MTL) ir „gerasis“ (DTL)

„Kai „blogojo“ cholesterolio kiekis kraujyje per didelis, jis kaupiasi kraujagyslių sienelėse ir ilgainiui formuoja aterosklerozines plokšteles – tai riebalinės sankaupos, kurios siaurina kraujagysles ir mažina jų elastingumą. Tuo tarpu „gerasis“ cholesterolis padeda pašalinti perteklinius riebalus, pernešdamas juos iš kraujagyslių į kepenis, kur jie yra suskaidomi. Kitaip tariant, vienas tipas kenkia, o kitas – apsaugo“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Kodėl aukštas cholesterolis kamuoja ir jaunus?

„Šiuolaikinis gyvenimo būdas – vienas iš pagrindinių kaltininkų, kodėl aukštas cholesterolis diagnozuojamas vis jaunesniems. Greitas maistas, rafinuoti produktai, gausūs sočiųjų riebalų ir cukraus kiekiai tapo daugelio kasdienybe. Prie to prisideda sėdimas darbas, fizinio aktyvumo stoka, miego trūkumas ir lėtinis stresas“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Ji pabrėžia, kad svarbi ir genetika – paveldima šeiminė hipercholesterolemija gali lemti aukštą cholesterolio kiekį net ir tiems, kurie gyvena gana sveikai.

Kokias rizikas sukelia padidėjęs cholesterolis?

„Didžiausia problema ta, kad padidėjęs cholesterolis dažniausiai nesukelia jokių simptomų. Todėl tie, kurie neatlieka profilaktinių kraujo tyrimų, gali ilgą laiką nežinoti, kad jų organizme vyksta pokyčiai. Ilgainiui per didelis cholesterolio kiekis pažeidžia kraujagysles, mažina jų pralaidumą ir didina kraujo krešulių susidarymo riziką“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Pasak jos, didžiausia grėsmė – širdies ir kraujagyslių ligos: miokardo infarktas, insultas, periferinių kraujagyslių pažeidimai.

Kokio maisto vengti, kai cholesterolis per aukštas?

„Didžiausi priešai – sotieji riebalai ir transriebalai. Jų gausu riebiuose mėsos gaminiuose, greitame maiste, pusfabrikačiuose, konditerijos gaminiuose. Taip pat rekomenduojama riboti saldumynus, baltus miltus ir pramoniniu būdu perdirbtą maistą. Net ir pieno produktus geriau rinktis liesesnius“, – vardija vaistininkė E. Ramaškienė.

Vaistininkė primena,  kad nesaikingai vartojama kava, alkoholis ir rūkymas taip pat neigiamai veikia lipidų apykaitą, todėl šių įpročių derėtų atsisakyti arba bent griežtai riboti.

O tai ką tuomet valgyti?

Pasak vaistininkės, sveika mityba yra pirmas ir svarbiausias žingsnis, siekiant palaikyti tinkamą cholesterolio kiekį.

„Kasdien verta valgyti daugiau skaidulų turinčių produktų – daržovių, vaisių, avokadų, ankštinių kultūrų, pilno grūdo gaminių. Ypač naudinga avižos, kurios gali padėti sumažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį. Taip pat rekomenduojama dažniau rinktis žuvį, ypač riebią – lašišą, skumbrę, sardines, nes jose gausu omega-3 riebalų rūgščių, saugančių kraujagysles. Alyvuogių aliejus, riešutai ir sėklos turėtų būti pagrindinis sveikųjų riebalų šaltinis, pakeičiantis įprastus augalinius aliejus“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Anot jos, tokia mityba ne tik padeda reguliuoti cholesterolį, bet ir mažina bendrą širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

„Eurovaistinės“ inform.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

703-iasis Trakų gimtadienis
Dėl gyventojų priėmimo ir aptarnavimo Lentvario seniūnijoje Dėl gyventojų priėmimo ir aptarnavimo Lentvario seniūnijoje
Trakai švęs 703-iąjį gimtadienį! Trakai švęs 703-iąjį gimtadienį!
Naujiems mokslo metams pasiruošta Naujiems mokslo metams pasiruošta

Renginiai

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai
703-iasis Trakų gimtadienis
Trys sesės – viena istorija: Baltijos šalių kultūriniai maršrutai Trys sesės – viena istorija: Baltijos šalių kultūriniai maršrutai
Miškininko diena 2025: daugiau nei 30 nemokamų renginių gamtos mylėtojams

Kultūra

Gyvas Zanavykų krašto perlas: Zyplių dvaras kviečia atrasti praeities ir dabarties dermę Gyvas Zanavykų krašto perlas: Zyplių dvaras kviečia atrasti praeities ir dabarties dermę
703-iasis Trakų gimtadienis
Notre-Dame de Paris restauracija: daugiau nei statyba, tai – visuomenės įtraukimas Notre-Dame de Paris restauracija: daugiau nei statyba, tai – visuomenės įtraukimas
NewsEye – kai dirbtinis intelektas atveria istorinius laikraščių lobynus NewsEye – kai dirbtinis intelektas atveria istorinius laikraščių lobynus

Sveikata

Gaminame su Jolanta Veličkiene. Cukinijų sklindžiai
Padidėjęs cholesterolis – tiek vyresniame, tiek jaunesniame amžiuje: kaip jį sumažinti? Padidėjęs cholesterolis – tiek vyresniame, tiek jaunesniame amžiuje: kaip jį sumažinti?
Minint Mokslo ir žinių dieną, galioja draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais Minint Mokslo ir žinių dieną, galioja draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais
Lazdyno riešutai: nuo medžių ant jūsų stalo Lazdyno riešutai: nuo medžių ant jūsų stalo
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos