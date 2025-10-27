Pagalba ir priežiūra Trakų rajono sveikatos centre

Robertas Didžiulis, VšĮ Trakų rajono sveikatos centro Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas
VšĮ Trakų rajono sveikatos centras teikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientams, kurie dėl sveikatos būklės yra visiškai arba iš dalies priklausomi nuo kitų pagalbos, serga lėtinėmis ligomis, atsigauna po sunkių ligų ar traumų. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, užtikrinančiame nuolatinę priežiūrą, slaugą ir kasdienę pagalbą pacientams, šiuo metu yra laisvų vietų.
Įstaigoje pacientais rūpinasi profesionali specialistų komanda – gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, sielovados specialistas, kineziterapeutai. Jie prižiūri sveikatos būklę, atlieka kasdienes slaugos procedūras, malšina skausmą, padeda palaikyti gerą savijautą ir emocinę pusiausvyrą. Taip pat gali atlikti laboratorinius kraujo tyrimus, elektrokardiografiją, kitus gydančio gydytojo skirtus tyrimus. Jeigu reikia, pacientas gali gauti ir antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijas. Paslauga užtikrinama visą parą.
Skyriuje siekiama užtikrinti ne tik kokybišką medicininę priežiūrą, bet ir šiltą, pagarbų santykį su kiekvienu žmogumi. Ypatingas dėmesys skiriamas bendravimui ir socialinei veiklai – planuojamos bendros senjorų ir moksleivių veiklos, kurios kuria ryšį tarp kartų ir suteikia džiaugsmo abiem pusėms.
Šias paslaugas apmoka Valstybinė ligonių kasa iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, todėl pacientams jos yra nemokamos (apmokama iki 120 dienų per metus). Norintys gauti šias paslaugas turi kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl siuntimo, o turint siuntimą – į VšĮ Trakų rajono sveikatos centro socialinę darbuotoją Dalią Jolantą Tarutienę, tel. +370 640 19463.
VšĮ Trakų rajono sveikatos centro informacija