Palūkanos už indėlius auga kaip ant mielių

Kredito unijos „Neris” administracijos vadovė Kristina Pavliukianec

Balandį didieji Lietuvos bankai vienas po kito ėmė skelbti apie didėjančias palūkanas už terminuotus indėlius, o nuo jų neatsilieka ir kredito unijos.

Apie šio reiškinio priežastis ir su jomis susijusias galimybes pasakoja Kredito unijos „Neris“ administracijos vadovė Kristina Pavliukianec.

Palūkanos už indėlius 12 mėnesių laikotarpiui šiuo metu siekia 3,75 proc., kai dar 2020 m. nesiekė 1 proc. Kas tai lemia – konkurencija ar EURIBOR augimas?

“Indėlių palūkanų kilimą apsprendžia konkurencinė kova dėl jų pritraukimo. Klientai visada renkasi, kur kuo pelningiau įdarbinti laisvas lėšas. Indėlių rinka konkuruoja ir su kitų investicinių priemonių rinkomis, – kylant VVP, obligacijų palūkanoms, indėlių rinka tiesiogiai ar netiesiogiai į tai reaguoja. Lietuvos rinkoje nuolat yra apie 20 mlrd. lėšų, iš kurių terminuoti indėliai sudaro apie 4.5 mlrd. Kredito unijų turimų indėlių dalis sudaro nedidelę dalį šios sumos, todėl natūralu, kad jų siūlomos palūkanos visada buvo aukštesnės už bankų. Šiuo metu, panašu, kad kova tarp bankų sumažino tą skirtumą iki minimalaus, todėl tikėtina, kad palūkanos gali augti jau unijų iniciatyva. –sakė. K. Pavliukianec.

Kaip manote, kiek dar yra erdvės kilti indėlių palūkanoms?

Kredito unijos „Neris” administracijos vadovė Kristina Pavliukianec, taip pat sutiko, kad pastarasis indėlių palūkanų augimas dar nėra paskutinis: “Sunku prognozuoti, nes situacija rinkoje keičiasi labai greitai. Žiūrint istoriškai, pvz. 2009-aisiais už vienerių metų terminuotus indėlius Lietuvoje buvo siūlomos iki 10,11% litais (7,87% eurais) palūkanos. Įvertinus EURIBOR indekso kaitą, panašu, kad šis pakilimas dar nėra galutinis.”

Ar galima sakyti, kad dabartinėje aplinkoje indėliai tapo patrauklesniu investavimo įrankiu nei buvo, tarkime, prieš kelerius metus?

Vienareikšmiškai taip. Visų pirma šiuo metu siūlomos palūkanos už indėlius ženkliai išaugo, na, o antra priežastis rinktis indėlius kaip investavimo ar taupymo priemonę yra saugumas. Indėlius iki 100.000,00 Eur. draudžia valstybinė įmonė Indėlių ir investicijų draudimas. Be to, galima rinktis ne tik terminuotąjį, bet ir taupomąjį indėlį. Terminuoto indėlio privalumas yra didesnės palūkanos, bet pinigų negalima nusiimti visą taupymo laikotarpį (priešingu atveju prarandamos sukauptos palūkanos). Tuo tarpu pasidėjus taupomąjį indėlį, galima jį reguliariai ir įvairiomis sumomis papildyti, o palūkanos skaičiuojamos nuo sąskaitoje esančio likučio. Be to, dalį pinigų galima nusiimti, neprarandant sukauptų palūkanų. Tiek terminuotas, tiek kaupiamasis indėlis yra patraukli investavimo priemonė tiems, kas renkasi saugumą.

Finansų ekspertai pataria taupyti tiek stabiliu laikotarpiu, tiek ir atėjus neramiems laikams. Susikurti finansinę pagalvę užtrunka, tad pradėti reikia kaip galima anksčiau. Ne veltui sakoma – kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Matant dabartinį taupymo indėlių palūkanų kilimą, nekyla abejonių, kad dabar – itin geras laikas dėti indėlį, nes galima tikėtis aukštų palūkanų už sąlyginai trumpus taupymo laikotarpius. Kviečiame klientus kreiptis į uniją tiesiogiai, nes kuo didesnes sumas norite taupyti ir kuo ilgesniam laikui, tuo geresnes sąlygas jums galime pasiūlyti.

Laima Vilimaitė-Bernotienė

