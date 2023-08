Pamirškite, ką seniau žinojote apie grybų paruošimą: atskleiskite tikrąjį miško gėrybių skonį

Anot grybų pasaulio edukatorės Aurelijos Plūkės, surinktus grybus reikėtų ruošti atsižvelgiant į jų rūšį. Be to, nemažiau svarbu, kaip yra renkami grybai. A. Plūkė pažymi, kad svarbu rastus grybus dėti į orui pralaidžią pintinę ir nemesti jų į ankštą indą. Tiesa, netrūksta ieškančių ir jau paruoštų miško gėrybių. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos teigimu, grybai nepraranda savo populiarumo – tai rodo išaugusi paklausa.

Pašnekovė prisipažįsta, kad jai pačiai buvo atradimas, kai išmoko skirtingus grybus tinkamai paruošti taip, kad atsiskleistų jų skonis. „Pavyzdžiui, voveraites pirmiausia reikėtų kepti ant sausos keptuvės, be jokių riebalų. Taip išsiskiria gana nemažai vandens. O kai vanduo nugaruoja, galima dėti sviesto ar kito naudojamo riebalo ir ruošti taip, kaip mums patinka. Voveraitės skonis bus tiesiog labiau koncentruotas, nes grybe bus mažiau vandens“, – žiniomis dalijasi A. Plūkė.

Daug sveikatai palankių medžiagų

Gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės teigimu, termiškai apdorojant grybus, mineralinės medžiagos, mikroelementai, baltymai didžiąja dalimi išlieka, tačiau vis tiek reikėtų juos vartoti saikingai. „Grybuose labai mažai riebalų ir daug sveikatai naudingų medžiagų, pavyzdžiui, skaidulų bei mikroelementų. Grybus galime vadinti B grupės vitaminų šaltiniu, taip pat juose randama vitamino E, geležies, vario, kalio, cinko, folio rūgšties. Dėl šių maistinių medžiagų grybus rekomenduojama valgyti tiems, kurie atsisako gyvūninės kilmės produktų. Tačiau, suvalgius didesnį grybų kiekį, žmogus gali jaustis apsunkęs, o kartais jie sukelia ir nemalonius virškinimo sistemos jutimus: pykinimą, pilvo skausmus. Yra ir grybams alergiškų žmonių, todėl prieš valgant reikia pažinti savo organizmą, skanauti po truputį“, – pataria dietologė.

Sveikatai palankios mitybos specialistė pažymi, kad grybų virškinimui svarbus vienas fermentas: „Reikėtų atsižvelgti į tai, kad veiksmingam grybų virškinimui reikalingi tam tikri fermentai. Vienas iš jų – trehalazė. Jeigu žmogui šio fermento trūksta arba jo visai neturi, tuomet atveju pasireiškia grybų netoleravimas.“

Grybų pardavimai išaugę maždaug 20 proc.

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad grybų pardavimai išauga švenčių metu ir vasaros laikotarpiu: „Šią vasarą grybų paklausa išaugusi maždaug 20 proc. Esant mažam drėgmės kiekiui ir didelei kaitrai, nesusidaro sąlygos išaugti grybams miškuose, todėl žmonės, norėdami įtraukti grybus į savo racioną, tai daro pirkdami mūsų parduodamą produkciją. Atitinkamai galime pastebėti tendenciją iš praėjusios vasaros, kuri buvo daug lietingesnė: grybų pardavimai buvo mažesni, nes žmonės turėjo galimybę jų prisirinkti miške.“

Ekspertė priduria, kad savo mitybą galima paįvairinti ir egzotiškesniais grybais: „Nepaisant to, kad prekiaujame vienais populiariausių grybų – pievagrybiais, vertėtų išmėginti ir egzotiškesnius grybus, kurie tikrai gali nustebinti savo naujais skoniais. Šiuo metu asortimente turime „Portobello“, baltųjų „Shimeji“ bei juodųjų „Diamond“ grybų. Be to, pirkėjai gali rinktis ir iš ekologiškos produkcijos: turime tiek ekologiškų „Shitake“, tiek „Eringi“ grybų. Tiesa, produkcija neapsiriboja vien šviežiais grybais: konservuotų bei džiovintų grybų taip pat galite rasti mūsų produktų lentynose.“

Prisirinkus grybų maisto technologai kviečia išbandyti itališkų bulvinukų su grybais ir mėlynuoju sūriu receptą.

RECEPTAS

Itališki bulvinukai („gnocchi“) su grybais ir mėlynuoju sūriu

Ingredientai:

1 kg bulvinių virtinukų;

1 vnt. svogūno;

1 skiltelės česnako;

500 g mėgstamų grybų;

2 šaukštų aliejaus;

1 šaukštas sviesto;

2 šaukštų žalumynų (petražolės, mėta, bazilikai)

150 g mėlyno pelėsinio sūrio, 50 % rieb.

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Išvirkite itališkus bulvinukus pagal pakuotėje nurodytą instrukciją, nukoškite ir atsidėkite.

Susmulkinkite svogūną ir česnaką. Grybus supjaustykite stambiais gabaliukais.

Į didelę keptuvę įpilkite aliejaus ir kepkite svogūnus su grybais aukštoje temperatūroje 1 min. Tuomet sumažinkite kaitrą, įmeskite sviesto ir kepkite retkarčiais pamaišydami dar ~ 5 min.

Įdėkite smulkintą česnaką su bulvinukais ir pakepinkite dar 1–2 min.

Tuomet įmeskite kapotus žalumynus, pelėsinį sūrį, sulaužytą norimo dydžio gabaliukais, pabarstykite druska ir pipirais. Atsargiai išmaišykite ir skanaukite.

Patarimas. Norėdami paryškinti patiekalo skonį, galite gaminimo pabaigoje įberti kedrinių pinijų ar karijų riešutų. O prieš patiekdami pabarstykite gražgarsčių lapeliais.

Skanaus!