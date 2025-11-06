Paroda „Vievio džiazo klavišai 2024“

Parašyta: 2025-11-06 | Kategorija: Kultūra, Lietuva, Seniūnijos, Trakai |


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Konkursas – puošk ir gražink Trakų kraštą!
Sukurkime kalėdinę nuotaiką Trakų mieste
Meras gyventojų lauks Rūdiškėse
Baigiamoji turizmo saugumo projekto konferencija Baigiamoji turizmo saugumo projekto konferencija

Renginiai

Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur
Paskaita „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“ Paskaita „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“
Trakiečių krepšininkų pergalės
Konkursas – puošk ir gražink Trakų kraštą!

Kultūra

Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur
Paskaita „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“ Paskaita „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“
Konkursas – puošk ir gražink Trakų kraštą!
Choras „Con moto“ kvietė žengti Čiurlionio dainų tiltu Choras „Con moto“ kvietė žengti Čiurlionio dainų tiltu

Sveikata

Baimės ir ligų nešėjai: ar tarakonus namuose pakanka naikinti viename bute, ar reikia imtis veiksmų visame name?
Gydytoja įspėja: peršalus griebtis antibiotikų – didelė klaida
NTAKD įspėja: kanapės su miniatiūriniais stiklo gabaliukais aptiktos ir Lietuvoje
Gripo vakcinos pristatytos visoms gydymo įstaigoms: rizikos grupių gyventojai jau gali skiepytis nemokamai
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos