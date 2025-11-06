Paroda „Vilkokšnio ežero legenda“ Onuškio bibliotekoje

Parašyta: 2025-11-06 | Kategorija: Kultūra, Naujienos, Onuškis, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Virginijos Aliukonės tapybos darbų paroda

Kiekvieną kartą rengiant naują parodą siekiame nustebinti lankytojus ir parodyti kažką naujo, ko dar nebuvo mūsų bibliotekoje. Norime, kad kiekvienas užsukęs čia ne tik rastų ilgai ieškotą knygą, bet ir pasinertų į kūrybos pasaulį, patirtų įkvėpimą bei norą sugrįžti dar kartą.

Šįkart Onuškio bibliotekoje kviečiame aplankyti Virginijos Aliukonės tapybos darbų parodą, sukurtą pagal iliustruotą autorės knygą „Vilkokšnio ežero legenda“.

Virginijos Aliukonės kūryba paremta mitologijos, tautosakos, pasakų, dainų ir baltiškų simbolių motyvais – kiekviename paveiksle galima atrasti savo jausmų, minčių ir prisiminimų atspindžius.

Paroda džiugins lankytojus visą lapkričio mėnesį, tad kviečiame užsukti į šiltoje, jaukioje Onuškio bibliotekoje vykstančią parodą – čia galėsite ne tik sušilti, bet ir pasimėgauti meniniais potyriais mūsų erdvėse.

Inga Gackienė,

Trakų viešosios bibliotekos Onuškio padalinio vyr. bibliotekininkė


