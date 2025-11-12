Parodos „M. K. Čiurlioniui – 150“ pristatymas Tiltuose

Stendinė paroda „M. K. Čiurlioniui – 150“ Tiltuose, Trakų r.
Minint iškilaus lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka parengė stendinę parodą „M. K. Čiurlioniui – 150“. Jos rengėjai nori paskatinti bibliotekų lankytojus dar kartą pažvelgti į didžio menininko kūrybą, nusikelti į gamtos, filosofinių apmąstymų ir pasakų pasaulį, pamatyti sklidiną šviesos ir simbolių karalystę, išgirsti muzikinių garsų skambesį, o taip pat atrasti žmogiškąjį kūrėjo portretą, pasidomėti jo neilgo, bet labai produktyvaus, gyvenimo aspektais.
Lapkričio 4 d. Tiltų bibliotekoje parodą pristatė jos rengėjai – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliografas Linas Janulevičius ir vyresn. bibliotekininkė Ieva Straukaitė. Pristatymo metu buvo kalbama apie menininko gyvenimą, tapybą ir muziką, naujovių ieškojimą, pažymint kiekvieno kūrinio daugiareikšmiškumą, plačiau apžvelgiant jūros, bangų šėlsmo, miško ramybės, upelio čiurlenimo temas, simbolius, modernizmą, garsų, spalvų ir formų sąsajas, muziką ir tapybą sujungusius darbus. Nors visą savo kūrybą menininkas skyrė Lietuvai, ji puikiai suprantama visame pasaulyje, ja tebesižavima iki šių dienų.
Parodoje eksponuojamos naujausios M. K. Čiurlionio gyvenimui ir kūrybai skirtos knygos. Dailės albumas „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tapyba“, paruoštas kartu su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, supažindina su beveik visu menininko kūrybiniu palikimu. Apie Čiurlionių šeimą, mažai tyrinėtą menininko vaikystės, jaunystės laikotarpį, Druskininkų apylinkėse užgimusius kūrinius pasakojama knygoje „Čiurlionių šeima ir Druskininkai“. Mokslo straipsnių rinkinys „Čiurlionis ir pasaulis“ analizuoja didžio kūrėjo mąstymą ir kūrybinę raidą, jo reikšmę Europos ir pasaulinio meno kontekste. Vytauto Landsbergio užrašų apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį knygą „Debesų laivu“ sudaro asmeninio archyvo užrašai, sakytos kalbos, spaudoje skelbti straipsniai ir interviu apie menininką. Kita jo parengta knyga „M. K. Čiurlionis. Žodžio kūryba“ skirta menininko literatūriniam palikimui. Knygoje „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Fotografija“ supažindinama su menininko fotografiniu palikimu. Taip pat yra aštuonios M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos ir jų motyvais Salomėjos Nėries sukurti eilėraščiai, dvylika reprodukcijų „Zodiakas“, du tomai M. K. Čiurlionio korespondencijos ir kt. Jaunuosius skaitytojus sudomino dvi knygelės vaikams: Mildos Pleitaitės ir Kazimiero Momkaus „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ (pirmoji pasakų knyga apie M. K. Čiurlionio paveikslus su muzikine kompaktine plokštele) bei Dainos Kamarauskienės „Išėjau su Čiurlioniu. Tuoj grįšiu“ (pasakojanti apie dailininko kūrybos pasaulį). Renginio dalyviai turėjo puikią progą susipažinti su parodos knygomis, pareikšti savo įžvalgas, kokias mintis pažadina, jausmus sukelia, į kokius tolius nukelia menininko kūryba.
Nuoširdžiai dėkojame parodos rengėjams už labai įdomų M. K. Čiurlionio parodos pristatymą, visiems dalyviams už susidomėjimą ir diskusijas. Parodą apipavidalino dailininkė Kristina Karvelytė, bibliotekoje ji bus eksponuojama iki lapkričio 18 d.
Elena Žilinskienė,
Trakų viešosios bibliotekos Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkė