Pasaulinę širdies dieną minėjome visą mėnesį

Pasaulinė širdies diena yra kasmetinė iniciatyva, skirta širdies sveikatos svarbai pabrėžti ir didinti sąmoningumą apie širdies ir kraujagyslių ligas. Ji minima rugsėjo 29 d. ir buvo inicijuota Pasaulio širdies federacijos. Trakų visuomenės sveikatos biuras siekdamas skatinti žmones rūpintis savo širdimi, šią dieną mini jau 5 metus iš eilės. Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena iš pagrindinių mirtingumo priežasčių pasaulyje, todėl ši diena yra svarbus priminimas apie sveikos gyvensenos naudą.
Minėti šią dieną pradėjome rugsėjo 25 d. Trakų viešojoje bibliotekoje su medicinos mokslų daktaro Roko Šerpyčio paskaita. Susirinkusieji sužinojo, kas turi daugiausia įtakos mūsų sveikatai ir ką reikia daryti, norint kuo ilgiau išlikti sveikiems. Gydytojas, mokslininkas ir visuomenininkas med. m. dr. Rokas Šerpytis, turintis ilgametę patirtį širdies ir kraujagyslių ligų srityje, atskleidė, kad mūsų sveikata daugiausia priklauso nuo gyvenimo būdo ir dietos (50 proc.), taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į paveldimumo faktorių (20 proc.). Daktaras priminė, kad būtina imtis prevencinių priemonių – reguliariai tikrintis sveikatą, sveikai maitintis, mesti rūkyti, mažinti alkoholio vartojimą ir aktyviai judėti. Taip pat svarbu pabrėžti streso valdymo reikšmę širdies sveikatai.
Gydytojas, mokslininkas ir visuomenininkas med. m. dr. Rokas Šerpytis
Susitikimo metu svečias ne tik pateikė daug naudingos informacijos bei supažindino atėjusiuosius su medicinos istorijos įdomybėmis, bet ir atsakė į bibliotekos lankytojų klausimus.
Trakų visuomenės sveikatos biuro specialistai, bendradarbiaudami su Lentvario ambulatorija, nemokamai 78 gyventojams pamatavo gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje (iš piršto). Reguliarus gliukozės ir cholesterolio stebėjimas padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus ir imtis prevencinių priemonių širdies sveikatos gerinimui.
Gliukozės ir cholesterolio rodikliai yra itin svarbūs, norint įvertinti širdies ir kraujagyslių būklę. Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje gali rodyti diabetą ar polinkį į šią ligą, kuri gali sukelti rimtų komplikacijų širdies veiklai. Ilgalaikiai aukšto gliukozės kiekio svyravimai gali pažeisti kraujagyslių sieneles, padidindami riziką susirgti ateroskleroze bei kitomis ligomis.
Cholesterolio lygis taip pat yra esminis širdies būklės rodiklis. „Blogasis“ cholesterolis (MTL) gali kauptis ant kraujagyslių sienelių, sukeldamas užsikimšimus ir apribodamas kraujo tekėjimą į širdį. Tai gali sukelti širdies smūgį ar insultą. „Gerasis“ cholesterolis (DTL) padeda pašalinti MTL cholesterolį iš kraujagyslių, todėl svarbu išlaikyti tinkamą DTL ir MTL pusiausvyrą.
Mes, Trakų visuomenės sveikatos biuro specialistai, džiaugiamės šia iniciatyva, nes galime prisidėti prie Jūsų sveikesnio gyvenimo.
Trakų visuomenės sveikatos biuro informacija
Trakų visuomenės sveikatos biuro ir Trakų rajono viešosios bibliotekos nuotraukos