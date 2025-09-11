Pasaulinėje parodoje „EXPO 2025 Osaka“ – žinutė apie Baltijos šalių solidarumą ir palaikymą Ukrainai

Laikinojo kultūros ministro Šarūno Biručio vadovaujama delegacija dalyvavo oficialioje „Baltijos vienybės dienos“ šventėje Pasaulinėje parodoje „EXPO 2025 Osaka“. Šis bendrame Baltijos paviljone vykstantis renginys rengiamas prisimenant 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykusią unikalią istorinę akciją – Baltijos kelią, siejamą su vieninga Baltijos tautų kova už nepriklausomybę, Dainuojančios revoliucijos dvasia bei dainų ir šokių tradicijomis, kurios įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
„Ši diena mums – Baltijos šalims – simbolizuoja daug daugiau nei vien progą susiburti. Ji primena mūsų bendrą istoriją, vieningą kovą už nepriklausomybę, Dainuojančios revoliucijos dvasią ir „Baltijos kelią“ – vertybes, kurios neramiame pasaulyje yra kaip niekada svarbios, įkvepiančios, vertos pasididžiavimo. Šiandien, kai Europa liudija karo grėsmę ir glaudžiai bendradarbiauja reaguodama į žiaurią agresiją prieš Ukrainą, solidarumas ir vienybė tampa dar svarbesni. Mūsų istorinė patirtis rodo, kad laisvės troškimas yra stipresnis už bet kokias kliūtis. Laisvė ir teisė gyventi nepriklausomoje šalyje yra nediskutuotina – mes stovime ir visada stovėsime kartu su Ukraina“ – sveikinimo kalboje pabrėžė ministras Š. Birutis.
Baltijos paviljone, kuris pristato Lietuvą ir Latviją šūkiu „Mes esame viena“ (angl. „We are one“), surengta Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautinio kostiumo paroda. Po oficialaus „Baltijos vienybės dienos“ šventės atidarymo, kuriame dalyvavo Lietuvos ir Latvijos delegacijos, paviljono prieigose surengtas „Baltijos kelio“ flash mob‘as, atkartojantis istorinį įvykį. Specialioje lauko scenoje pasirodymus surengė Lietuvos ir Latvijos atlikėjai.
Po oficialaus šventės atidarymo Lietuvos delegacija pakviesta įamžinti Lietuvos vardą projekte „Civilizacijos miškas“, kur ministras Š. Birutis paliko mūsų šalies vardo lentelę. Taip pat aplankyti svarbiausių Lietuvos partnerių – Ukrainos, Vokietijos, Prancūzijos, Japonijos ir kt. – paviljonai.
Lietuva kartu su Latvija pasaulinės parodos „EXPO 2025 Osaka“ Baltijos paviljone prisistato šūkiu „Mes esame viena“ neatsitiktinai – juo siunčiama žinutė pasauliui apie šalių vienybę bei atsakomybę už kiekvieną žingsnį, kiekvieną sprendimą, kuris priimamas, giliai suvokiant, kad tai, kas daroma šiandien, turės įtakos ne tik Baltijos šalių, bet ir viso pasaulio žmonių ateičiai. Pagrindinis Lietuvos ir Latvijos paviljono akcentas – interaktyvi instaliacija, kurios žalia stiklo siena simbolizuoja žaliuosius Baltijos miškus ir mūsų planetą.
