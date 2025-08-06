Pasaulio jaunių irklavimo čempionatą Trakuose bus galima stebėti per LRT

D. Umbraso nuotr.
Trakuose prasidėjęs pasaulio jaunių irklavimo čempionatas žada ne tik įspūdingas sportines kovas, bet ir plačias galimybes žiūrovams Lietuvoje sekti šį išskirtinį tarptautinį renginį. Nuo rugpjūčio 6 d. iki 10 d. svarbiausius čempionato plaukimus tiesiogiai transliuos LRT.
„Džiugu, kad pasaulio U19 irklavimo čempionato organizatoriai, Lietuvos irklavimo federacija ir LRT suteiks galimybę visiems Lietuvos gyventojams, kurie neturės galimybės atvykti į Trakus, pamatyti unikalią Lietuvoje vykstančią irklavimo šventę“, – sako LRT sporto žurnalistas Ramūnas Grumbinas.
Portale LRT.lt rugpjūčio 6 d. (nuo 15 val. 30 min. iki 17 val. 15 min.) bei rugpjūčio 7 d. (nuo 10 val. 30 min. iki 12 val. 50 min.) tiesiogiai iš Trakų bus galima stebėti atrankos plaukimus. Rugpjūčio 8 d. nuo 10 val. 30 min. iki 12 val. 20 min. LRT.lt kvies stebėti ketvirtfinalius bei pusfinalius. Rugpjūčio 9 d. per LRT.lt nuo 10 val. 30 min. iki 16 val. stebėkite pusfinalius, LRT PLIUS pusfinalius transliuos nuo 13 val. iki 16 val. Transliacijas vainikuos čempionato finalai, kuriuos transliuos LRT PLIUS rugpjūčio 10 d. nuo 9 val. 30 min. iki 14 val. Varžybas komentuos Žilvinas Aleksandravičius ir Benas Paunksnis.
Apie čempionatą
Trakuose vykstantis pasaulio jaunių irklavimo čempionatas sulaukė išskirtinio tarptautinio dėmesio – Lietuvoje varžosi daugiau nei 600 sportininkų iš 47 šalių. Atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo per tūkstantį žmonių, simboliškai sujungė sportininkus, svečius ir vietos bendruomenę.
Į Lietuvą nebuvo įleista apie 40 Rusijos ir Baltarusijos sportininkų, kurie planavo dalyvauti varžybose kaip neutralūs atletai. Nepaisant Tarptautinės irklavimo federacijos leidimo, sportininkai iš agresorių valstybių negavo leidimo atvykti į Lietuvą.
Lrt.lt pranešimas