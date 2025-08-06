Pasaulio jaunių irklavimo čempionatą Trakuose bus galima stebėti per LRT

Parašyta: 2025-08-06 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Pasaulis, Renginiai, Seniūnijos, Sportas, Trakai |

D. Umbraso nuotr.

Trakuose prasidėjęs pasaulio jaunių irklavimo čempionatas žada ne tik įspūdingas sportines kovas, bet ir plačias galimybes žiūrovams Lietuvoje sekti šį išskirtinį tarptautinį renginį. Nuo rugpjūčio 6 d. iki 10 d. svarbiausius čempionato plaukimus tiesiogiai transliuos LRT.

„Džiugu, kad pasaulio U19 irklavimo čempionato organizatoriai, Lietuvos irklavimo federacija ir LRT suteiks galimybę visiems Lietuvos gyventojams, kurie neturės galimybės atvykti į Trakus, pamatyti unikalią Lietuvoje vykstančią irklavimo šventę“, – sako LRT sporto žurnalistas Ramūnas Grumbinas.

Portale LRT.lt rugpjūčio 6 d. (nuo 15 val. 30 min. iki 17 val. 15 min.) bei rugpjūčio 7 d. (nuo 10 val. 30 min. iki 12 val. 50 min.) tiesiogiai iš Trakų bus galima stebėti atrankos plaukimus. Rugpjūčio 8 d. nuo 10 val. 30 min. iki 12 val. 20 min. LRT.lt kvies stebėti ketvirtfinalius bei pusfinalius. Rugpjūčio 9 d. per LRT.lt nuo 10 val. 30 min. iki 16 val. stebėkite pusfinalius, LRT PLIUS pusfinalius transliuos nuo 13 val. iki 16 val. Transliacijas vainikuos čempionato finalai, kuriuos transliuos LRT PLIUS rugpjūčio 10 d. nuo 9 val. 30 min. iki 14 val. Varžybas komentuos Žilvinas Aleksandravičius ir Benas Paunksnis.

Apie čempionatą

Trakuose vykstantis pasaulio jaunių irklavimo čempionatas sulaukė išskirtinio tarptautinio dėmesio – Lietuvoje varžosi daugiau nei 600 sportininkų iš 47 šalių. Atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo per tūkstantį žmonių, simboliškai sujungė sportininkus, svečius ir vietos bendruomenę.

Į Lietuvą nebuvo įleista apie 40 Rusijos ir Baltarusijos sportininkų, kurie planavo dalyvauti varžybose kaip neutralūs atletai. Nepaisant Tarptautinės irklavimo federacijos leidimo, sportininkai iš agresorių valstybių negavo leidimo atvykti į Lietuvą.

Lrt.lt pranešimas

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Rugpjūčio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Siūloma atnaujinti kurortinio statuso reikalavimus: daugiau lankstumo savivaldybėms Siūloma atnaujinti kurortinio statuso reikalavimus: daugiau lankstumo savivaldybėms
Įgyvendinamas projektas „Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti“ Įgyvendinamas projektas „Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti“
Trakuose – naktinio bėgimo renginys Trakuose – naktinio bėgimo renginys

Renginiai

Daina per foto objektyvą
Geležinkelių muziejus kviečia į pirmąją edukacinę dienos stovyklą
Lentvaryje – intensyvus šokių projektas „šokio jungtys“
Pasaulio jaunių irklavimo čempionatą Trakuose bus galima stebėti per LRT

Kultūra

Daina per foto objektyvą
Lentvaryje – intensyvus šokių projektas „šokio jungtys“
Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių pasieks beveik 25 mln. eurų investicinė parama Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių pasieks beveik 25 mln. eurų investicinė parama
Pianistas Lukas Geniušas ir Lietuvos kamerinis orkestras dovanoja išskirtinį vakarą

Sveikata

KTU doktorantė tiria veganizmo fenomeną – kas slypi po šiuo pasirinkimu?
Daigai – žaliasis supermaistas, gelbėjantis nuo virškinimo sistemos sutrikimų (receptas)
Kai vidurių užkietėjimas tampa įkyria problema: ką galime padaryti patys? Kai vidurių užkietėjimas tampa įkyria problema: ką galime padaryti patys?
Profilaktinė patikra vasarą – mažiau rūpesčių rudenį
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos