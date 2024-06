Pasiteisina labiau už „Tinderį“: šioje pažinčių platformoje tikrai rasite draugų

Atvykus iš užsienio į Vilnių mintyse iššoka daug klaustukų: kaip įsilieti į darbo rinką, studijų aplinką, galiausiai, kur paragauti skaniausių šaltibarščių bei atrasti vietas, kuriose tvinksi vilnietiškas naktinio gyvenimo pulsas? Nežinomybės daug, o atsakymai visai čia pat: nemokama mentorystės programa „BeFriend Vilnius“ atnaujintoje platformoje siūlo kibtis į parankę guviam vilniečiui, kuris aprodys sostinę ir padės visais rūpimais klausimais.

Pirmuosius žingsnius užsieniečiams Vilniuje padės įveikti savanoriai

Į Vilnių iš užsienio neretai atvykstama ne tik su būtiniausiais daiktais, bet ir keliais stereotipais, neva miestiečiai čia atšiaurūs kaip ir šalies klimatas. Tačiau nemokamos mentorystės programos „BeFriend Vilnius“ savanoriai pasiruošę šiltai priimti naujus, iš užsienio atvykusius sostinės gyventojus. Gerai miesto vingrybes išmanantys mentoriai suteiks visą reikiamą informaciją praktiniais klausimais, jei reikės – nukreips į atitinkamas įstaigas, padės susipažinti su Vilniumi bei išsamiai papasakos apie vietinį gyvenimo būdą. Tad tereikia užsiregistruoti programoje, o pirmąjį „labas“ ištars vilnietis, nusiteikęs visokeriopai padėti.

„International House Vilnius“ vadovė Indrė Laučienė sako, kad „BeFriend Vilnius“ savanoriai – ilgesnį laiką sostinėje gyvenantys vilniečiai ir užsieniečiai. Jie pasiruošę naujai pažinčiai skirti savo laiką ir tapti naujajam sostinės gyventojui ne tik miesto gidu ar mentoriumi, bet ir bičiuliu. „Susitikimų formatą, laiką ir dažnumą pasirenka patys programos dalyviai. Per mėnesį turėtų įvykti mažiausiai du susitikimai, kurie truktų ne mažiau kaip dvi valandas. Be to, už tai nežadama jokia kompensacija ir nesitikima jokios naudos iš kuruojamų žmonių, tad „BeFriend Vilnius“ savanoriai yra motyvuoti sukurti prasmingą ryšį ir suteikti visą reikiamą pagalbą miesto naujokui.“

Galima nurodyti pageidaujamus kriterijus

Norint užmegzti gražią draugystę su vilniečiais, labiausiai pravers „BeFriend Vilnius“ programa, kurioje suvedami žmonės pagal pageidaujamus kriterijus: amžių, vartojamą kalbą, pomėgius ar net profesiją.

„Sistemai atitaikius du žmones – vilnietį ir miesto naujoką – jiems išsiunčiamas elektroninis laiškas su kontaktine informacija, o savanoriams patartina inicijuoti pirmąjį susitikimą bet kurią tinkamą savaitės dieną. Pasimatyti rekomenduojama viešoje vietoje, pavyzdžiui, „International House Vilnius“ (Konstitucijos pr. 3). Tikime – atnaujinta programa, prieinama anglų ir rusų kalbomis, ne tik leis sukurti socialiai atsakingo miesto įvaizdį, bet ir sukurti dar daug gražių miesto draugysčių, kaip kad tai pavyko padaryti prieš dvejus metus, kuomet „BeFriend Vilnius“ padėjo nuo karo bėgantiems ukrainiečiams įsilieti į naują gyvenimą. “, – teigia I. Laučienė.

„International House Vilnius“ vadovė priduria, kad mezgant naująją pažintį, abi šalys turėtų rodyti iniciatyvą, stengtis būti kantrūs bei smalsūs. „Norint užmegzti draugystę naujoje šalyje, reikalingas abipusis aktyvumas – tai svarbu kuriant bet kokius santykius. Būti aktyviam reiškia žengti pirmą žingsnį ir prisistatyti, kviesti susitikti ir rodyti nuoširdų susidomėjimą kito asmens kultūra ir patirtimi. Toks įsitraukimas padeda įveikti dėl nepažįstamumo susidariusį atotrūkį ir gali padėti užmegzti prasmingus ryšius. Ne mažiau svarbi ir kantrybė, nes pasitikėjimui ir abipusiam supratimui sukurti reikia laiko, ypač kai yra kalbos barjeras ar kultūriniai skirtumai. Tikėtini nesusipratimai, todėl labai svarbu į juos žvelgti ramiai ir atvirai. Be to, smalsumas leidžia abiem pusėms įvertinti unikalius vienas kito kultūros aspektus, taip išties praturtinant naują draugystę.“

Jungtis į programą ir registruotis galima čia: https://befriend.ihvilnius.lt/en.