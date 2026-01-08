Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas invazinių rūšių naikinimui

Ispaninis arionas. APVA nuotr.
Savivaldybės, juridiniai ir fiziniai asmenys jau gali teikti paraiškas gauti paramą invazinių rūšių naikinimui. Kviečiama naikinti gausiai Lietuvoje paplitusias invazines rūšis, tokias kaip Sosnovskio barščiai ar sodininkų puikiai pažįstami invaziniai šliužai. Kvietimui iš viso skirta 5,6 mln. eurų.
Teikti paraiškas kviečiami tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, įskaitant savivaldybes. Siekiant efektyvaus invazinių rūšių naikinimo, apimant kuo vientisesnes teritorijas, rekomenduojama teikiant paraišką į savo veiksmų planus, pagal poreikį, gavus leidimą įtraukti ir besiribojančių sklypų savininkų (privačios ar valstybinės žemės) plotus.
Parama skiriama būtent šių 6 invazinių rūšių naikinimui ir gausos reguliavimui – Sosnovskio barštis (Heracleum sosnowskyi), Mantegacio barštis (Heracleum mantegazzianum), Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera), Didžioji rykštenė (Solidago gigantea), Kanadinė rykštenė (Solidago canadensis), Ispaninis arionas (Arion vulgaris).
Invazinių rūšių naikinimas turi būti vykdomas tik pagal parengtus invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planus. Planuose turi būti numatyti naikinimo būdai, pritaikyti kiekvienai invazinei rūšiai atskirai. Veiksmų planas rengiamas konkrečiai invazinei rūšiai arba invazinių rūšių grupei, jei jos auga tame pačiame naikinimo plote.
Veiksmų planus gali rengti tiek pats pareiškėjas, tiek pasitelktas specialistas. Invazinių rūšių naikinimo priemonės turės būti vykdomos 4 metus iš eilės, o penktaisiais metais vykdoma stebėsena ir, jei būtina, atliekami palaikomieji darbai, numatyti veiksmų plane.
Teikiant paraišką kartu teikiami ir šie dokumentai: invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planas, parengtas ne anksčiau kaip 2024 m. sausio 1 d. pagal Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašą; žemės valdytojų, kurių teritorijoje numatoma įgyvendinti veiksmų planą, sutikimai įgyvendinti veiksmų planą visą suplanuotą laikotarpį; suderinimas su Saugomų teritorijų direkcija, jei veiksmų plane suplanuota tvarkyti teritorija arba jos dalis patenka į saugomą teritoriją; patvirtinimas, kad bus laikomasi visų reikalavimų, numatytų minėtame apraše.
Finansavimas invazinių rūšių naikinimui skiriamas pagal fiksuotus įkainius, nustatytus kiekvienai rūšiai atskirai. Įkainiai nustatomi kiekvienos invazinės rūšies valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimui 1 ha plote, kiekvienais naikinimo metais.
Paraiškos priimamos APVIS svetainėje nuo 2026 m. sausio 6 d. iki balandžio 1 d., arba tol, kol bus paskirstyta visa kvietimui numatyta lėšų suma. Paraiškos registruojamos ir vertinamos pagal jų pateikimo datą. Papildoma mokomoji medžiaga pareiškėjams.
Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija