Patra – 2017 metų EDEN nugalėtoja

Patra. By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany – The recently restored Roman Odeon of Ancient Patrai, built before 160 AD

Patra, esanti vakarų Graikijoje, turi svarbius architektūrinius, kultūrinius ir religinius paminklus. Lankytojas gali keliauti per laiką, apsilankydamas Romos Odeone, pastatytame 2 m. po Kristaus, Rio tvirtovėje (1499 m. po Kristaus), taip pat šiuolaikiniu Rio-Antiriono tiltu.

Ši vietovė buvo apgyvendinta nuo priešistorės laikų iki renesanso ir toliau. 1571 m. Achaija tapo Lepanto mūšio vieta, didžiausios jūrinės kovos to meto istorijoje. Taip pat čia prasidėjo Graikijos revoliucija prieš Osmanų imperiją 1821 m.

Išryškinti vakarų Graikijos kultūrinę tapatybę yra iššūkis, ypač Patros/Achaijos, turinčios gausius ir įvairius kultūrinius paminklus. Be to, tapatybė formuojasi per laiką, leidžiant piliečiams matyti savo regiono išteklių ir simbolikos svarbą. Patra ir jos gyventojai siekia vystyti pasiūlymus turistams, kartu gerbdami aplinką per tvaraus vystymosi praktiką.

Gamtą mėgstantiems žmonėms „Natura“ tinklas siūlo tokius objektus kaip Chelmos kalną, Ežerų olą ir Vouraikos kanjoną/Odontotos (Kog) geležinkelį.

Patros kultūrinė ir istorinė reikšmė

Patra turi ilgą ir turtingą istoriją, kuri yra matoma miesto architektūroje ir kultūroje. Tai miestas, kuriame senovės ir šiuolaikiniai elementai dera harmoningai. Lankantis Patroje, galima apžiūrėti ne tik senovinius monumentus, bet ir pasinerti į modernų gyvenimą, kuris taip pat turtingas kultūriniais renginiais ir festivalių tradicijomis. Miestas pasižymi gražiai išsaugotais istorijos paminklais, pavyzdžiui, senovės Patros pilimi, kurios siena mena senovės kovas ir mieste vykusias svarbias istorines akimirkas.

Senoviniai rūmai su kupolais

Kas daro Patra ypatingą?

Vakarų Graikija yra įvairių patirčių derinys. Kiekviena patirtis, tiek atskirai, tiek kartu, turi įkvepiantį poveikį lankytojams, skatindama juos atrasti unikalius tikslus.

Visa tai apima „Western Greece Collection. Inspirations“ komunikacijos platforma. Čia kiekvienas tikslas – ir patirtis ir įkvėpimas.

Kultūrinis turizmas

Patra yra gerai žinoma vieta Graikijoje. Dabar ji taip pat tampa vis populiaresnė tarp užsienio turistų, turinčių kultūrinių interesų ir norinčių atrasti naujas vietas. Tuo pat metu Šv. Andriejaus bažnyčia, laikoma didžiausia Ortodoksų bažnyčia Balkanuose, kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų. Senovės istorijos mėgėjai gali aplankyti Patros pilį (VI a. po Kristaus), o archeologijos muziejus siūlo kelionę nuo priešistorės laikų iki vėlyvųjų Romos laikų.

Patra yra elegantiška miesto kelionės kryptis. Tai vieta, pilna kultūrinių ir religinių turtų, kur lankytojai gali keliauti atgal į praeitį. Grožėkitės žmogaus didybe, aplankydami turistinius objektus, religinę piligrimystę ir kultūrinius renginius. Miestas taip pat siūlo daugybę lauko veiklų, tokių kaip Dimeon siena, senovinė Egira, Holokausto muziejus Kalavritoje, Mega Spileon šventasis vienuolynas ir Panagia Tripiti Egijone.

Vakarų Graikija ir Patra turi gausius kultūrinius išteklius, todėl tai puiki kryptis visus metus.

Ilgiausias pasaulyje kabantis tiltas – Rio-Antiriono tiltas, sujungęs Achaiją su Aitoloakarnanija 2004 m.

Gerai išsaugotas Patros Romos Odeonas, kuriame vasaros metu vyksta teatro vaidinimai.

Tsivlou ežeras su turkio spalvos vandenimis, esantis 800 metrų aukštyje, apsuptas stebuklingo eglių miško.

Girokomeion šventasis vienuolynas, vienas seniausių Graikijos vienuolynų, įkurtas apie 10 amžių, kai monaizmas pirmą kartą pasirodė Graikijos žemyninėje dalyje.

Kultūriniai renginiai ir festivalių reikšmė Patroje

Patra garsėja įvairiais kultūriniais renginiais, kurie pritraukia tiek vietinius gyventojus, tiek užsienio turistus. Vienas iš svarbiausių festivalių – tai Patros karnavalas, kuris kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų. Šis renginys yra viena didžiausių Graikijos švenčių, įtraukiančių spalvingus parado, muzikos, šokių ir teatralizuotų pasirodymų elementus. Be to, mieste vyksta įvairūs muzikiniai ir teatro festivaliai, kurie dar labiau stiprina Patros kultūrinį gyvenimą ir daro ją patrauklią tarptautiniams turistams.

