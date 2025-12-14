Patvirtintas 2026 metų biudžetas: didės dirbančiųjų pajamos, senjorai sulauks didesnių pensijų, auga ir kitos išmokos

Valstybės, savivaldybių bei „Sodros“ biudžetai jau patvirtinti, tad aišku, kaip gyvensime 2026 metais. Socialinės apsaugos ir darbo srityje svarbu žinoti, kad kitąmet augs senatvės, negalios, našlių ir našlaičių pensijos, tikslinės kompensacijos žmonėms su negalia, vienišo asmens išmoka, didės minimali alga ir išmokos vaikams. Mokesčiai ir įmokos nesikeis, išskyrus tuos, kurie susieti su minimalia mėnesine alga.
„Įgyvendinant mūsų įsipareigojimus gyventojams, socialiai atsakingai ir pagal valstybės galimybes indeksuojamos ir didinamos įvairių socialinių grupių ir pažeidžiamų asmenų pajamos. Kitąmet ir toliau nuosekliai augs pensijos, didės parama šeimai ir vaikams, tikslinės kompensacijos žmonėms, turintiems negalią bei kitos socialinės išmokos. Didės minimalią algą uždirbančių šalies gyventojų pajamos ir viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų atlyginimai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Ūgtels dirbančiųjų pajamos
MINIMALI MĖNESINĖ ALGA. Nuo 2026 m. pradžios minimali mėnesinė alga (MMA) „ant popieriaus“ didėja iki 1153 eurų, t. y. 115 eurų arba 11,1 proc.
Ministerijos skaičiavimais, nustačius 1153 eurų MMA ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, MMA uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius kitąmet paaugs 69 eurais ir sieks 846 eurus.
Tai yra daugiau, nei preliminariai prognozuojama 2026 metų santykinė skurdo rizikos riba, kuri gali siekti nuo 792 eurų iki 804 eurų vienam asmeniui.
Minimalios algos didinimas palies beveik 140 tūkst. darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką.
Didės pensininkų ir žmonių su negalia pajamos
2026 m. vidutiniškai pensijų didėjimas sieks 12 proc. ir išlaikys iki tol buvusį pensijų augimo tempą, kai pensijos indeksuojamos dviženkliu procentu.
Didesnės senatvės pensijos. Vidutinė senatvės pensija 2026 m. ūgtels apie 80 eurų ir pasieks 750 eurų, o vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu augs apie 90 eurų ir pasieks 810 eurų.
Numatoma, kad 2026 m. vidutinė senatvės pensija sudarys 47,3 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“, o vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu – 51,1 proc. vidutinio darbo užmokesčio „į rankas“.
Lietuvoje yra daugiau nei 635 tūkst. senatvės pensijos gavėjų ir apie 8 tūkst. išankstinės senatvės pensijos gavėjų. 2025 m. vidutinė senatvės pensija siekia beveik 670 eurų, o vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu siekia 720 eurų.
VIENIŠO ASMENS IŠMOKA. Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis kitais metais pasieks 46,46 euro (šiemet – 42,29 euro).
VALSTYBINĖS PENSIJOS
Nuo 2026 m. sausio valstybinės pensijos dėl indeksavimo didės 0,9 proc., valstybinių pensijų bazė kils nuo 73,62 euro iki 74,28 euro.
Didesnės socialinės išmokos
Nuo 2026 m. pradžios didės baziniai socialinių išmokų dydžiai. Bazinė socialinė išmoka sieks 74 eurus vietoje 70 eurų, šalpos pensijų bazė – 261 eurą vietoje 248 eurų, tikslinių kompensacijų bazė – 219 eurų vietoj 208 eurų, valstybės remiamų pajamų dydis – 233 eurus vietoje 221 euro.
BAZINĖ SOCIALINĖ IŠMOKA (BSI). Nuo 2026 m. BSI sudarys 74 eurus. Padidinus šį dydį, atitinkamai padidėja nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: visos išmokos, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą (pavyzdžiui, išmoka vaikui (vaiko pinigai), vienkartinė išmoka gimus vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai) ir kitos socialinės išmokos.
Pavyzdžiui, vienkartinė išmoka gimus vaikui 2026 m. didės nuo 770 eurų iki 814 eurų (o nuo birželio 1 d. – iki 1036 eurų), vaiko pinigai – iki 129,5 euro, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmoka vaikui padidės iki 205,7 euro, vienkartinė išmoka įsikurti buvusiems globotiniams – nuo 5250 eurų iki 5550 eurų, parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms išauga nuo 140 eurų iki 148 eurų, laidojimo pašalpa didėja nuo 560 eurų iki 592 eurų.
ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS. Nuo 2026 m. sausio 1 d. šalpos pensijų bazė didės iki 261 euro.
Padidinus šį dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 6,5 euro (šalpos našlaičių pensija) iki 29,25 euro (šalpos negalios pensija asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo iki 24 m. amžiaus, taip pat šalpos negalios pensija vienam iš daugiavaikių tėvų, netekusiam 100 procentų dalyvumo, bei šalpos negalios pensija 15 metų žmones su negalia slaugiusiems asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo).
Tai palies apie 70 tūkst. asmenų, gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės turinčius negalią suaugusius asmenis, kitus žmones su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti.
TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖ. Nuo 2026 m. pradžios tikslinių kompensacijų bazė didėja iki 219 eurų. Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, didės išmokos žmonėms, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis). Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 119 tūkst. asmenų.
VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ (VRP) DYDIS. Nuo kitų metų pradžios padidinus VRP dydį 12 eurų, jis pasieks 233 eurus. VRP aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (ir jos dydžiui), teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.