Patvirtinti 2025–2026 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų tvarkaraščiai

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė patvirtino 2025–2026 m. m. valstybinių brandos egzaminų (VBE) tvarkaraščius.
Pagrindinė VBE sesija vyks nuo 2026 m. kovo 30 d. iki 2026 m. birželio 19 d.: kovo pabaiga–balandžio pradžia, kaip įprastai, numatyta lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų VBE kalbėjimo dalims, o VBE raštu prasidės birželio 1 d., pirmasis jų – lietuvių kalbos ir literatūros.
Pakartotinė VBE sesija numatyta nuo 2026 m. birželio 22 d. iki 2026 m. liepos 13 d.
III gimnazijos klasės mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros VBE kalbėjimo dalis ir IV gimnazijos klasės mokiniams užsienio kalbos VBE II dalies kalbėjimo dalis vyks ne atostogų metu, kaip būdavo anksčiau. III ir IV gimnazijos klasės mokiniai atostogaus po Velykų, tokiu būdu jie turės nepertraukiamas atostogas poilsiui jau atlikę VBE kalbėjimo dalis. Kitų klasių mokiniai atostogaus savaitę prieš Velykas.
Pagal šią savaitę patvirtintą VBE tvarką, abiturientai turės daugiau laiko apsispręsti, kokius egzaminus laikyti, – pasirinkimo laikas pratęstas nuo lapkričio 25 d. iki vasario 15 d.
Patys III–IV gimnazijos klasių mokiniai galės pasitikrinti, ar mokykla nesuklydo ir juos užregistravo į pasirinktus VBE. Informacija apie pasirinktas laikyti VBE dalis, atleidimus ir pritaikymus dėl VBE bus skelbiama mokiniams atviroje elektroninėje sistemoje. Mokiniai iki nustatytos datos sistemoje turės patvirtinti laikomas VBE dalis, pastebėję netikslumų apie tai turės raštu informuoti mokyklos vadovą.
Šių mokslo metų abiturientams pirmą kartą bus leidžiama dar tais pačiais mokslo metais perlaikyti ne tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros, bet ir matematikos VBE antrąją dalį. Tam, kad egzaminas būtų išlaikytas, reikės surinkti 25 taškus – šis reikalavimas galios visiems VBE.
Suteikiama galimybė VBE laikymą atidėti pakartotinei sesijai mokyklos vadovo įsakymu dėl objektyvių priežasčių, pvz., kai abiturientui tuo pačiu metu, kaip ir vykstanti pagrindinė sesija, tenka laikyti stojamąjį egzaminą užsienio aukštojoje mokykloje.
VBE tvarkaraščių projektas svarstyti buvo pateiktas šių metų liepos 1 d. ir lapkričio 4 d.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas