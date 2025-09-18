Pavojingus gaminius į rinką teikusioms bendrovėms skirtos baudos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), išnagrinėjusi bylas dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų, priėmė sprendimus skirti baudas ir taikyti apribojimus įmonėms, pateikusioms į Lietuvos rinką pavojingus gaminius. Pavojingais pripažinti baldai, elektros įranga, kosmetikos gaminiai ir cheminės priemonės, kurių sudėtis, konstrukcija ar ženklinimas kelia grėsmę vartotojų sveikatai ar saugumui.
Uždrausta tiekti į rinką nesaugią kėdę
VVTAT uždraudė UAB „ZBIGA“ tiekti į rinką kėdę DARK METAL (530×820×450 mm, gaminio kodas 21.08.8483.00). Bandymų metu nustatyta, kad kėdė neatitiko baldų saugos reikalavimų ir virsta dar nepasiekus nustatytos jėgos, todėl kyla kritimo ir susižalojimo pavojus.
Įmonė įpareigota pašalinti gaminį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti ir įspėti apie riziką. Skirta 200 eurų bauda.
Draudžiama medžiaga kosmetikoje
VVTAT uždraudė UAB „So more“ tiekti į rinką veido serumą „Aronyx D-panthenol Ampoule whitening & anti-wrinkle“ (50 ml, brūkšninis kodas 8809116503380, partija 25T001) ir veido kremą „Missha M Perfect Cover BB Cream SPF42“ (No. 23 Natural Beige; brūkšniniai kodai 8806333353736 ir 8806185793124, partija K18V08). Ant pakuočių nurodyta draudžiama medžiaga Butylphenyl Methylpropional, kuri gali sukelti alergiją ir yra toksiškas reprodukcijai (neigiamai susijęs su vaisingumu ir vaisiaus vystymusi).
Nurodyta pašalinti gaminius iš rinkos, juos sunaikinti ir įspėti vartotojus. Skirta 2 000 eurų bauda.
Nesaugūs ilgikliai „OKKO“
VVTAT uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką ilgiklį „OKKO“ (modelis KF-Y5-01P, brūkšninis kodas 4772013040392). Nustatyta, kad kištukinis lizdas neturi apsauginių užsklandų, todėl gaminys neatitinka elektros saugos reikalavimų ir kelia elektros smūgio pavojų.
Įmonė įpareigota pašalinti produktą iš rinkos, sunaikinti ir įspėti vartotojus. Skirta 1 325 eurų bauda.
Pavojingos elektrinės girliandos
VVTAT uždraudė UAB „WORLD CONNECT“ tiekti į rinką elektrinę girliandą (modelis 2536, brūkšninis kodas 9000095800272). Gaminys neatitiko šviestuvų saugos standartų: nustatytas laidininkų perkaitimas ir apsaugos priemonių trūkumai, dėl kurių kyla gaisro, nudegimų ir elektros smūgio rizika.
Nurodyta pašalinti girliandas iš rinkos, jas sunaikinti ir įspėti vartotojus. Skirta 1 325 eurų bauda.
Universalus pakrovėjas FK11-1
VVTAT uždraudė UAB „Eripo“ tiekti į rinką universalų pakrovėją FK11-1 (brūkšninis kodas 2112345104508). Nustatyta, kad produktas neatitiko saugos reikalavimų: termoplastinės dalys neatsparios karščiui, neatlaikytas dielektrinis bandymas, trūko privalomo ženklinimo ir instrukcijų. Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
Įmonė įpareigota pašalinti pakrovėjus iš rinkos, juos sunaikinti ir įspėti vartotojus. Skirta 3 100 eurų bauda ir 503,36 eurų ekspertizės išlaidų kompensavimas.
Žieminis stiklų ploviklis „Collex“ su metanoliu
VVTAT uždraudė UAB „Pilosoma“ tiekti į rinką žieminį stiklų ploviklį „Collex“ (−20 °C, 4 l, brūkšninis kodas 5902349680910, partija Z818/06.12.2024). Bandymų metu nustatyta, kad produkto sudėtyje yra 19 % metanolio, be to, ženklinimas neatitiko CLP reglamento reikalavimų. Tai kelia rimtą cheminį pavojų.
Nurodyta pašalinti gaminį iš rinkos, jį sunaikinti ir įspėti vartotojus. Skirta 2 200 eurų bauda ir 34,90 eurų ekspertizės išlaidų kompensavimas.
Nesaugios valgomojo kėdės „Gadstrup“
VVTAT uždraudė UAB „JYSK Baltic“ tiekti į rinką valgomojo kėdes „Gadstrup“ (gaminio Nr. 130687, brūkšninis kodas 570474128665, partija 4223). Atliekant bandymus nustatyta, kad kėdžių konstrukcija deformuojasi ir trūkinėja suvirinimo siūlės, todėl kyla didelė susižalojimo rizika.
Nurodyta pašalinti gaminius iš rinkos, juos sunaikinti ir įspėti vartotojus. Skirta 1 200 eurų bauda.
VVTAT imasi griežtų priemonių siekdama užtikrinti, kad rinkoje nebūtų pavojingų produktų. Vartotojai, įsigiję šiuos pavojingus produktus, raginami nenaudoti, kreiptis į pardavėjus ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.
Tarnybos nutarimai per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųsti administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
