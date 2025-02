Pavojus iš Lenkijos: paukščių gripas plinta, Lietuvos paukščių augintojai raginami būti budrūs

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į tai, kad šių metų sausį Lenkijoje buvo užfiksuota net 14 labai patogeniško paukščių gripo protrūkių komerciniuose ūkiuose bei į tai, kad ligos atvejai fiksuoti ir trijuose mažuose Lenkijos ūkiuose, ragina Lietuvos paukščių laikytojus apsvarstyti ketinimus įsivežti naminius paukščius iš šios šalies. Taip pat siūloma, įvertinus galimas rizikas, laikinai atsisakyti lankymosi Lenkijos ūkiuose.

Paukščių gripas – jau Lietuvoje

Lietuvoje pirmasis šiemet paukščių gripo protrūkis patvirtintas sausio 28 d. Šilutės r. (UAB ,,Vilkyčių paukštynas“), kur buvo laikoma virš 246 tūkst. dedeklių vištų. Paukščių gripo virusas patvirtintas ir Alytaus rajone sausio 24 d. kritusiai gulbei.

Lietuva negali uždrausti paukščių ir su paukštininkyste susijusių produktų įvežimo iš Europos Sąjungos (ES) valstybės, kurioje nustatytas paukščių gripas. Šių produktų prekyba draudžiama tik iš tų ES valstybės zonų, kuriose nustatytas paukščių gripas, todėl atsargumo ir apsaugos priemonių turi laikytis ir patys paukščių augintojai. Tiek Lenkijos, tiek Lietuvos kontroliuojančios institucijos leidimus paukščiams vežti išduoda tik iš tų ūkių, kurie nepatenka į paukščių gripo apimtas teritorijas.

„Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai ryšiai yra intensyvūs, tad kaimyninėje šalyje greitai plintantys ir itin ženklių ekonominių nuostolių atnešantys paukščių gripo protrūkiai kelia didelę grėsmę visai Lietuvos paukštininkystei. Todėl tiek verslininkai, tiek privatūs asmenys, palaikantys prekybinius ryšius su Lenkija, turėtų atsakingai įvertinti galimas rizikas įsivežant paukščius ar kitus produktus, galinčius turėti viruso užkratą, tiek lankymąsi Lenkijos objektuose, kuriuose laikomi paukščiai. Turime būti itin atsargūs, kad užkratas nepasiektų mūsų šalies. Saugokime Lietuvos paukštininkystę“, – sako ŽŪM Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Saulius Jasius.

Sveiki paukščiai šia greitai plintančia liga suserga lesdami užkrėstą lesalą arba gerdami užkrėstą vandenį. Paukščių gripas taip pat perduodamas netiesioginio kontakto būdu per užsikrėtusių paukščių išskyras, ypač išmatas, per apkrėstus pašarus, vandenį, inventorių, rūbus, avalynę ar kitus daiktus. Yra galimybė užkratui plisti per transportą.

Paskutiniai paukščių gripo protrūkiai užfiksuoti Lenkijos Puławy, Tarnowskie Góry, Kluczbork, Lubliniec, Góra regionuose. Įgyvendintos kontrolės priemonės: užkrėsti ūkiai buvo izoliuoti, užsikrėtę paukščiai ir jų produktai naikinami.

Žemėlapis, kuriame pažymėtos paukščių gripo protrūkių vietos Lenkijoje, yra čia: https://vmvt.lrv.lt/lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/gyvunu-ligos/uzkreciamosios-gyvunu-ligos/aktuali-informacija-apie-gyvunu-uzkreciamasias-ligas/

Siekdama apsaugoti paukštininkystės ūkius nuo paukščių gripo ŽŪM primena, kad:

laukinių paukščių migracijos metu naminius paukščius būtina laikyti uždarose patalpose arba aptvaruose su stoginėmis, apsaugančiomis nuo kontakto su laukiniais migruojančiais paukščiais;

naminiams paukščiams skirtą pašarą būtina laikyti taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių, graužikų ir kitų gyvūnų, galinčių mechaniškai pernešti virusą;

naminių paukščių girdymui negalima naudoti atvirų vandens telkinių vandens;

namines žąsis ir antis būtina laikyti atskirai nuo kitų naminių paukščių;

nesilankyti kitose paukščių laikymo vietose, vengti tiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais.

Pastebėjus paukščių sveikatos pakitimus būtina kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ir +370 5 242 0108. Gyventojai, pastebėję nugaišusius laukinius paukščius, taip pat prašomi apie tai pranešti užpildant anketą ar aukščiau nurodytais telefonais.

Žemės ūkio ministerijos inform.