Penktadieniais „Sodra“ pradės klientų aptarnavimą valanda vėliau

Parašyta: 2025-11-10 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, pagalba, Seniūnijos, Trakai |

Nuo lapkričio visi „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių priimamieji ir skambučių informacijos centras penktadieniais darbą pradės viena valanda vėliau – nuo 9 val.

Tarp 8 ir 9 valandos penktadieniais „Sodros“ darbuotojai skirs laiką mokymams, kvalifikacijos kėlimui, teisės aktų analizei bei susipažinimui su įstatymų  pakeitimais. Šis sprendimas priimtas siekiant užtikrinti dar kokybiškesnį klientų aptarnavimą ir nuolatinį specialistų tobulėjimą.

„Sodros“ darbas labai dinamiškas – teisės aktai dažnai keičiasi, o su jais kinta ir klientų klausimai bei poreikiai. Kad darbuotojai galėtų operatyviai reaguoti į naujoves, efektyviai pasiskirstyti darbus ir nuolat tobulinti kompetencijas, skiriame tam papildomą valandą kiekvieną penktadienį.

Visoje Lietuvoje veikia 56 „Sodros“ klientų priimamieji, kuriuose per savaitę aptarnaujama apie 10 tūkstančių gyventojų, o per dieną apsilanko beveik 2 tūkstančiai klientų.

„Sodros“ informacijos centre dirbantys specialistai kasdien konsultuoja klientus telefonu +370 5 250 0883 pensijų, išmokų, įmokų klausimais. Jie taip pat atsako į elektroninius paklausimus ir padeda spręsti įvairius socialinio draudimo klausimus.

Kasdien vidutiniškai aptarnaujama apie 4 tūkstančius skambučių, atsakoma į 400 elektroninių paklausimų ir interneto pokalbių. Vidutiniškai vienas konsultantas per dieną atsako į 70 skambučių, o vidutinė specialisto pertrauka tarp skambučių trunka 8 sekundes.

„Sodros“ inform.


