Pergalingas savaitgalis Lenkijoje

Arkadijuš Čebuniak, Rybniko administracijos vadovas (pirmas iš dešinės), Vytenis Daugudis ir Kšištof Kazak, čempionato rėmėjas (kairėje). Fone – tentai su Rimanto Dovydėno karikatūromis. L. Daugudienės ir V. Daugudžio nuotr.
Rugsėjo 13 d., šeštadienį, įvyko 9-asis Lenkijos Šlionsko vaivadijos grybavimo čempionatas, tradiciškai vykęs netoli Rybniko miesto. Šlionsko vaivadijoje gyvena dvigubai daugiau žmonių, negu visoje Lietuvoje, tad vietinių dalyvių atsiranda daug, nemaža jų ir atvyksta – susirungti yra su kuo. Tik čempionatas ne komandinis, o individualus, bet tai kartais irgi įdomu.
Tad dar penktadienio vakarą (Paluknį nuo Rybniko skiria apie 900km, bet į grybavimo čempionatų vietas neveda vien greitkeliai) išvyko Vytenis Daugudis, Mečislovas ir Danielius Grudinskiai, Leonora Daugudienė, Andrius Asteika, Tadeuš Krasovski, Liucija Nanartavičienė, Henrika Voitkovič. Kelionė neapsėjo be nuotykių – vienas automobilių prakiurdė padangą, bet atvykti pasisekė laiku.
Komandos grybai. L. Daugudienės ir V. Daugudžio nuotr.
Iš viso čempionate rungėsi arti šimto dalyvių – tikrai gerų, patyrusių grybautojų, kurių tarpe buvo ir 2020 Europos grybavimo čempionas Rodoslavas Kubiš. Rungtyniauta dėl didžiausio surinktų grybų kiekio ir dėl didžiausio grybo. Kartu vyko ir Šeimų grybavimo čempionatas. Rinkti leista visus valgomus grybus, išskyrus žvynabudes, nes ilgą laiką apylinkėse buvo sausa. Ir nors čempionato išvakarėse nušniokštė liūtis, ji dar tebuvo būsimo grybų augimo pranašė. Kol kas grybų tiesiog nebuvo, bet čempionato dalyviai viltingai sukiojosi po miškus ir miškelius.
Pusvalandžiui praėjus po starto ėmė lyti. Lietus smarkėjo ir grybautojai vienas po kito pradėjo grįžti nešini tuščiomis pintinėmis. Pasibaigus grybavimo laikui nebuvo nė vieno sauso grybautojo, užtat retas kuris teturėjo bent vieną grybą. Kol komisija apžiūrėjo, vertino ir svėrė pavienius laimikius (tai truko neilgai), grybautojai guodėsi vienas kitam, kad prizinės vietos viena nuo kitos skirsis gramais. Taip ir atsitiko.
Apdovanojimų ceremonija Dlugosiodle. L. Daugudienės ir V. Daugudžio nuotr.
Čempionato nugalėtojo taurė, aukso medalis ir puikus prizas – automatinis kavos aparatas atiteko Vyteniui, surinkusiam vos 285 gr. grybų (antrosios vietos laimėtojo grybai svėrė 240 gr., trečiosios – 227 gr.) Ir tik 4 gramais Vytenio rastasis raudonikis buvo lengvesnis už patį didžiausią čempionato metu rastą grybą, irgi raudonikį.
Čempionato organizatoriams ponams Arkadijuš Čebuniak, Rybniko administracijos vadovui ir jo žmonai Magdalenai Palovskai- Čebuniak irgi buvo įteiktos dovanėlės iš Lietuvos, nes „Kremblių“ komandos nariai yra Šlionsko grybavimo čempionatuose dalyvavę, o kapitonas Vytenis Daugudis yra ir nugalėjęs. Po to visi kartu fotografavosi, dalijosi įspūdžiais ir linkėjimais, bet ilgai viešėti nesinorėjo – sekmadienį „Kremblių“ laukė kitas grybavimo čempionatas, jau komandinis. O iki jo vietos reikėjo nuvažiuoti keletą šimtų kilometrų. Nedaug, betgi mūsiškiai naktį prieš Šlionsko čempionatą tik pasnaudė automobiliuose. Ir tai ne visi – juk vairavusieji nemiegojo visai, o ryte teko lyjant grybauti. Norėjosi rasti nakvynės vietą kuo arčiau Dlugosiodlo – mat, „Kremblių“ kapitonas Vytenis Daugudis dar pernai sužinojo, kad Lenkijoje, Mazovijos vaivadijos Dlugosiodlo miestelyje nuo 2003 metų vyksta įdomūs grybavimo čempionatai. Įdomūs tuo, kad juose tradiciškai dalyvauja Lenkijos aktorių, žurnalistų ir savivaldybių darbuotojų komandos. Pagal reglamentą kiekvienoje kategorijoje organizatoriai registruoja po 15 komandų.
Mūsiškius, žinoma, domino tik savivaldybių grybavimo čempionatas. Ir pasisekė – pernai, dalyvaujant pirmąkart, mūsiškiams Lenkijos savivaldybių grybavimo čempionate pavyko užimti II vietą. Šįmet labai norėjosi pabandyti – o gal pavyktų laimėti…
Taigi dalyvauti XXII Lenkijos savivaldybių grybavimo čempionate, įvykusiame 2025-09-14, Vytenis užregistravo Trakų rajono savivaldybės komandą, kurią sudarė, be jo paties, Mečislovas Grudinskis, Andrius Asteika ir Tadeuš Krasovski. Registruojantis komandai buvo skirtas numeris 3, bet to numerio kortelės kažkur dingo, tai Trakų rajono savivaldybės komandos narių pintinės buvo pažymėtos numeriais 4. Organizatoriai siūlė dailių pintinėlių, bet jos mūsiškiams pasirodė per mažos, tad jie pasiliko savąsias. Ir šįmet kiekvienai komandai buvo skirtas maišelis su litru obuolių – vyšnių sulčių, sumuštiniais kiekvienam dalyviui. Be to, kiekvienai komandai buvo skirtas girininkas – vadovas. Mūsiškiai savąjį vadovą Karolį jau pažinojo. Jis ir palydėjo į netolimą mišką. Žmonių jame buvo daugybė – matyt, visų kategorijų komandoms buvo skirtos tos pačios vietos, bet grybų netrūko, oras buvo puikus, netrukdė nei uodai, nei kokios kitos kraujasiurbės bjaurastys, tad vyrai stengėsi, kiek galėjo.
Apdovanojimų ceremonija Dlugosiodle. L. Daugudienės ir V. Daugudžio nuotr.
Visi grįžo į miestelį laiku. Komisija įvertino kiekvieną pintinę, pasvėrė. Aplink būriavosi žmonės ir pranašavo mūsiškiams pergalę, tiktai dar jos laukiant ir vaišinantis karšta grybų sriuba pradėjo lynoti. Neilgai trukus prapliupo tokia liūtis, kad patvino visa aikštė. Žmonės ėmė skirstytis. Buvo iškviestos tarnybos siurbti vandens, prekeiviai paskubomis krovėsi, ką atsivežę, grybautojų komandų nariai slėpėsi automobiliuose ir klausėsi perkūnijos. Vienok organizatoriai apdovanojimų ceremonijos nepaankstino, tik sutrumpino.
Bet laukta po lietaus srovėmis ne veltui – buvo paskelbta, kad Lenkijos savivaldybių grybavimo čempionate nugalėjo Lietuvos Respublikos Trakų rajono savivaldybės komanda!
Ir šįmet visi buvo apdovanoti medinėmis grybų skulptūrėlėmis, bet nei diplomų, nei medalių ar kokių prizų negauta. Bet jų niekas ir nepasigedo. Komanda ir jos draugai džiaugėsi sėkme ir – kaip ir pernai – jautėsi neapvylę nei draugų, nei Trakų rajono savivaldybės.
Leonora Daugudienė,
„Kremblių“ komandos narė