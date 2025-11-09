Pergalingas tinklininkių startas

Parašyta: 2025-11-09 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Sportas, Trakai |

Spalio 28 dieną Trakų sporto centro merginų tinklinio komanda startavo Vilniaus tinklinio mėgėjų moterų lygos (VTMM) čempionate.

2025-2026 metų sezono pirmose rungtynėse, kurios vyko Savanorių sporto arenoje, netrūko įtampos, jaudulio ir emocijų, kurios kaustė žiūrovų dėmesį bei sulaukė didelio palaikymo.

Meistriška komandinė kova ir sportinis azartas padėjo trenerės Ramutės Kontorovičienės auklėtinėms įveikti Vilniaus Tinklinio Akademijos komandą „Artemidė“ rezultatu 3:1. Dėkojame visoms žaidėjoms už puikią kovą aikštelėje, o žiūrovams – už palaikymą!

Detalesnė informacija lygos Facebook puslapyje.

Trakų sporto centro inform. ir nuotr.


ISSN 2538-6581
