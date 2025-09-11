Pigmentinės dėmės: gydytojas pataria kaip jų išvengti ir išgyti jau atsiradusias

Gydytojas dermatologas dr. Tadas Raudonis. Redos Mickevičiūtės nuotr.
Prabėgusi vasara ne vienam ant veido palieka žymes. Pigmentinės dėmės, nors dažnai yra tik estetinis klausimas, kartais gali būti ir pavojingos. Kada reikėtų susirūpinti, kaip mažinti pigmentines dėmes ir kokias pavojingas klaidas daro ne vienas – apie tai kalba gydytojas dermatologas dr. Tadas Raudonis.
„Pigmentinės dėmės gali būti įvairios kilmės. Dažniausiai sutinkamos nedidelės dėmelės pečių, krūtinės ir veido zonose – saulės ar soliariniai šlakai. Taip pat tai galime susidurti su melanocitiniais apgamais. Dar vienas tipas – použdegiminės pigmentacijos dėmės, atsirandančios po spuogų ar kitų bėrimų ir UV spindulių apšvitos. Taip pat pigmentinės dėmės gali atsirasti dėl melazmos – ligos, dažniau būdingos moterims“, – „Sugihara“ klinikos pranešime spaudai pasakoja gydytojas.
„Pačiam pacientui atskirti kur kurio tipo pigmentinės dėmės – dažnai neįmanoma. Tam būtina gydytojo dermatologo konsultacija ir darinių apžiūra dermatoskopu. Kai kurias dėmes galima šalinti lazeriu, kitas – gydyti geriamais vaistais, dar kitos gali būti pavojingos ir reikalauti papildomo dėmesio. Deja, neretai praktikoje susiduriame su nusivylusiais pacientais, kurie kreipiasi jau išleidę milžiniškas sumas kosmetinėms procedūroms, kurios jų pigmentinių dėmių tipo net negali paveikti. Nors dažniausiai tai – tik finansinė problema, bet kartais sugaištamas brangus laikas, odos vėžį palaikius paprasta pigmentine dėme“, – perspėja dermatologas.
Dr. T. Raudonio teigimu, piktybinių odos pokyčių ženklus galima stebėti ir patiems. „Jei pigmentacija veide padidėjo, bet ji per keletą metų nekinta, gal šiek tiek išryškėja pabuvus aktyvioje saulėje, bet bendrai išlieka stabilios – greičiausiai jaudintis nėra ko. Bet jei matome pokyčius: dėmė plečiasi, ryškėja, tamsėja, jų atsiranda daugiau – rekomenduoju kreiptis į gydytoją įvertinimui“, – teigia jis.
Padidėjusios pigmentacijos gydymo būdų, pagal jų tipą, yra įvairių. „Priklausomai nuo situacijos, nuo ligos, dėl ko atsiranda dėmės, gydymas skiriasi. Jei kalbame apie melazmą, galime skirti lokalų ar sisteminį gydymą medikamentais, juos kombinuojant su lazerinėmis procedūromis. Jei tai yra pavieniai šlakai, juos dažnai pavyksta pašalinti lazeriu. Tačiau itin svarbu užtikrinti tinkamą poprocedūrinę odos priežiūrą siekiant išvengti dėmių atsinaujinimo. Taip pat labai svarbu priminti, kad lazerines procedūras gali atlikti tik gydytojai dermatovenerologai. Deja, rinkoje matome kai jos atliekamos ir tokio išsilavinimo neturinčių specialistų. Tada atsakyti už rezultatą negali niekas“, – perspėja gydytojas dermatologas.
Jis išskiria du pagrindinius klinikoje taikomus pigmentacijos mažinimo metodus. Pirmasis – cheminiai pilingai. „Specialiomis rūgštimis sukeliama kontroliuojama paviršinių odos ląstelių žūtis. Tai sukelia odos atsinaujinimą, todėl pigmentinės dėmės, esančios paviršiniame odos sluoksnyje, sumažėja. Po tokios procedūros oda keletą dienų gali būti jautresnė, papleiskanoti, bet ilgo atsigavimo laikotarpio nenumatoma.
Kitas metodas – lazerinis šalinimas. Klinikoje turime keletą skirtingų tam skirtų lazerių, tad pagal paciento odos būklę ir problematiką gydytojai parenka tinkamiausią. Po procedūros pigmentinės dėmės patamsėja ir apytiksliai per savaitę nusilupa. Taip pat, gali būti nežymus veido odos patinimas. Nedarbingo laikotarpio nėra, bet dieną ar dvi gali būti pastebimi odos pokyčiai“, – informuoja gydytojas.
Tokias procedūras rekomenduojama atlikti likus bent mėnesiui iki svarbių datų: vestuvių ar kitų švenčių, kuriuose planuojama būti dėmesio centre. „Dažniausiai būtinybės tam nėra, bet norime apsisaugoti nuo galimų netikėtumų. Taip pat tokio tipo procedūroms įprastai laikomas tinkamiausiu tamsusis metų laikas, kai turime mažiau saulės spinduliuotės lauke. Pigmentinės dėmės linkusios ryškėti, atsinaujinti, kai odą veikia saulė“, – pataria T. Raudonis.
Nors polinkį į pigmentines dėmes turi tikrai nemažai žmonių, joms kelią užkirsti gana paprasta. „Svarbiausia priemonė – pati paprasčiausia. Tai – bent 50 SPF turintis apsauginis kremas. Juos, skirtingai nuo dažno įsitikinimo, reikėtų naudoti ištisus metus ir nepamiršti, kad po poros valandų jų veiksmingumas mažėja, todėl einant į lauką derėtų atnaujinti apsaugą. Ši paprasta priemonė sumažina pigmentinių dėmių atsiradimo riziką iki visiško minimumo“, – pataria gydytojas dermatologas dr. Tadas Raudonis.
