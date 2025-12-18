„Pilėnų legenda“: kūrybinis procesas, subūręs mėgėjus ir profesionalus

Scena iš spektaklio. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos šokėjai. Organizatorių nuotr.
Muzikinės dramos „Pilėnų legenda“ premjeros išties tapo metų pabaigos kultūriniu įvykiu mūsų savivaldybėje. Pilnutėlės salės įrodė, kad projektas lauktas, žiūrovų emocijos ir puikūs atsiliepimai po kiekvieno spektaklio – visos didelės kūrybinės grupės darbo įvertinimas.
Šiemet minime „Pilėnų“ sukūrimo 70-metį, kitąmet minėsime šios operos autoriaus Vytauto Klovos 100-ąsias gimimo metines. Šių progų paskatinti įgyvendinome Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Opera mano scenoje: Vytauto Klovos „Pilėnams“ 70“, kurio dėka ir gimė Nerijaus Petroko režisuota „Pilėnų legenda“. Tai jau šeštas Vievio kultūros centro inicijuotas muzikinio scenos veikalo pastatymas ir ketvirtasis pastatytas su šiųmetine kūrybine grupe. Per pastaruosius ketverius metus Vievio kultūros centro scenoje, Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje ar Užutrakio dvaro sodybos Europos salėje galėjome išvysti Meilės misteriją pagal Dž. Verdi operą „Traviata“, muzikinę dramą „Sulaužyto likimo labirintais“ (pagal Balio Dvariono operą „Dalia“ ir Balio Sruogos dramą „Apyaušrio dalia“), o taip pat – Miko Petrausko operą „Birutė“.
Per ketverių metų laikotarpį jau susiformavo komandos branduolys: Vievio kultūros centras, kurio atstovas kamerinis choras „Con moto“ (vadovė Audronė Stepankevičiūtė), LMTA Muzikos fakulteto dainavimo katedros (vedėja prof. Asta Krikščiūnaitė) studentai – solistai, pagrindinių vaidmenų atlikėjai, ir, be abejo, režisierius Nerijus Petrokas, choro vokalo pedagogas bei dirigentas prof. Dainius Puišys, koncertmeisteris – pianistas Aleksandras Vizbaras.
Prie šios branduolio buriasi kiti mėgėjų kolektyvai. Šiemet į muzikinės dramos „Pilėnų legenda“ pastatymą pakvietėme Judesio studiją „Baletas Vievyje“ (vadovė Milda Šervenina), Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos jaunimo šokių kolektyvą (vadove Rimutė Blikertienė). Turime ir nuolatinių partnerių. Greta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mūsų nuolatinė partnerė – Vilniaus kolegijos Mados dizaino katedra (vedėja Gražina Skripkienė); šios katedros komanda konsultavo kuriant sceninį personažų įvaizdį.
Taigi, profesionalaus ir mėgėjų meno bendradarbiavimas muzikinės dramos kūrimo „virtuvėje“ – vienas iš projekto tikslų. Kitas ne mažiau svarbus tikslas – bendruomenės įtraukimas. Vieviečiai dalyvavo projekte ne tik kaip chorinių ar choreografinių scenų atlikėjai, bet ir vykdė kitas būtinas veiklas: kūrė ir gamino afišas, programėles, siuvo sceninius kostiumus, padėjo techniniuose scenos darbuose. Ypač džiugu, kad į šį kūrybinį procesą įsitraukė jaunimas – Vievio gimnazistai. Prie bendruomenės sanglaudos kūrybiniame procese prisidėjo iš Vievyje veikiančios verslo įmonės – šį projektą remia UAB „Finėjas“ (generalinis direktorius Vaidotas Lenktys) ir UAB „Vievio paukščiai“ (direktorius Algirdas Valančius).
Keletą mėnesių trukęs kūrybinis procesas – darbas kūrybinėse chorinio dainavimo, choreografijos, sceninės raiškos ir kt. grupėse, bendros repeticijos – suartino projekto dalyvius. Iki vėlyvo vakaro trukusios ar savaitgaliais vykusios repeticijos pareikalavo nemažai energijos iš kiekvieno dalyvio. Mėgėjų kolektyvų nariai žavėjosi pagrindinių vaidmenų atlikėjų – studentų Kamilės Globytės ir Dovilės Pavilionytės (Eglė), Godos Zakarauskaitės ir Robertinos Matulytės (Mirta), Pijaus Kondroto ir Kajaus Rudžionio (Ūdrys), Luko Sandhu (Margiris), Igno Ščesnulevičiaus (Rūtenis) bei LMTA absolvento Alfredo Minioto (Ulrichas) – vokaliniais įgūdžiais bei gebėjimu įsijausti į įkūnijamą personažą. O solistai, režisierius, dirigentas stebėjosi choristų ir šokėjų užsidegimu, tobulėjimo siekimu ir begaliniu entuziazmu. Ir ši bendrystė davė puikų rezultatą! Premjeriniai „Pilėnų legendos“ spektakliai, pristatyti Vievio kultūros centre ir Užutrakio dvaro sodybos Europos salėje – sulaukė puikių gausios publikos įvertinimų.
„Bene svarbiausia šiame projekte – visas ilgas kūrybinis procesas, iš kurio pasisėmėme be galo daug: ir dainavimo įgūdžių, ir sceninės raiškos patirties, ir gebėjimo jausti scenos partnerį, ir kantrybės“, – įspūdžiais dalinasi choro „Con moto“ dalyvis Gintaras Karpičius.
„Nuolat žavėjomės režisieriaus Nerijaus Petroko atsidavimu, pozityvumu ir gebėjimu kiekvieną įtraukti į šį kūrybinį verpetą“, – sako choristė Audronė Jankauskienė.
„Profesoriaus Dainiaus Puišio chorinio dainavimo kūrybinės grupės užsiėmimai buvo labai naudingi tobulinant mūsų vokalinius įgūdžius. Jo suteiktos žinios tikrai pravers tolesnėje choro veikloje“, – priduria Dalia Davidavičienė.
„Kaskart pasibaigus projektui, kurio darbas būna išties intensyvus, lieka tarytum tuštuma. Tuomet belieka laukti kitų metų projekto“, – šypsosi Ruslanas Suslavičius.
Džiugu, kad spektaklio premjeras stebėjo itin laukti svečiai – kompozitoriaus Vytauto Klovos dukra Vaiva Klovaitė ir operos „Pilėnai“ libreto autoriaus Jono Mackonio sūnus Vigirdas Mackevičius su šeima. Jų išsakyti komplimentai – puikus visos kūrybinės grupės darbo įvertinimas.
Mes – projekto organizatoriai ir visa projekto kūrybinė grupė – dėkojame projekto finansuotojams, rėmėjams, partneriams, Vievio bendruomenei, gausiai publikai už dėmesį ir mūsų darbo įvertinimą. Tikimės vėl susitikti kitų metų premjeroje!
Audronė STEPANKEVIČIŪTĖ,
Projekto „Opera mano scenoje: Vytauto Klovos „Pilėnams“ 70“ vadovė