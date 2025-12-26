Piratų pagrobtas lietuvis išlaisvintas ir grįžta namo

Šių metų gruodžio 3 d. piratų pagrobtą suskystintų naftos dujų (SND) dujovežio „CGAS SATURN“ kapitoną – Lietuvos Respublikos pilietį – ir dar 8 įgulos narius pavyko sėkmingai išlaisvinti. Šiuo metu Lietuvos pilietis yra saugus ir jau pakeliui namo.

Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė kapitonui linki kuo greitesnio ir saugaus sugrįžimo į Lietuvą bei dėkoja prie išvadavimo operacijos prisidėjusiai Lietuvos institucijų ir tarnybų komandai, kuriai vadovavo Vyriausybės vicekancleris Justas Pankauskas.

Incidentas, kurio metu piratai pagrobė 9 dujovežio „CGAS SATURN“, priklausančio bendrovei „Christiania Gas“, įgulos narius, įvyko gruodžio 3 d. Gvinėjos įlankoje, Vakarų Afrikoje. Dar keturi jūrininkai liko laive – jiems pavyko išlaikyti laivo kontrolę ir nuplukdyti jį į saugius vandenis. Su Portugalijos vėliava plaukiojantis LPG tanklaivis „CGAS SATURN“ po incidento pasiekė saugią vietą.

Nuo pirmųjų incidento dienų Lietuvos institucijos užtikrino sklandų bendradarbiavimą su laivo savininkais, tarptautiniais partneriais ir pagrobto kapitono šeima. Išskirtinai pažymėtinas glaudus ir nuolatinis bendradarbiavimas su Ukrainos ambasadomis regione.

Siekdamos nesukelti papildomų rizikų pagrobtiems jūrininkams, Lietuvos institucijos, kaip ir įprasta tokiais atvejais, viešai neskelbė jokios informacijos apie vykstančią išvadavimo operaciją.

