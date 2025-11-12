Pirmą kartą trakietis Lietuvos rinktinėje

Parašyta: 2025-11-12

Trakų sporto centro auklėtinis Rytis Dyškantiukas. Asmeninio archyvo nuotr.

Spalio 25 d. Latvijoje, Araiši miestelyje, vyko Baltijos šalių kroso čempionatas, kuriame pirmą kartą Lietuvos rinktinės garbę gynė Trakų sporto centro auklėtinis Rytis Dyškantiukas (treneris D. Virbickas).

Rytis turėjo progą varžytis su stipriausiais Latvijos, Estijos ir Lietuvos jaunučių amžiaus grupės bėgikais ir užėmė 12 vietą. Rudens sezonas užbaigtas, vyks pasiruošimas uždarų patalpų varžyboms žiemą.

Trakų sporto centro inform.


