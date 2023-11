Pirmieji tokie namai Lietuvoje: į modernius senjorų namus Vievyje senolė atvyko tiesiai iš JAV

Vievio namuose įrengti vienviečiai ir dviviečiai kambariai

Vievyje oficialiai atidaryti senjorų globos namai „Gemma“ Vievio namai, kuriuose jau apsigyveno pirmieji senjorai. Tarp jų – ir Amerikos lietuvė, atvykusi tiesiai iš oro uosto. Kone 5 tūkst. kv. m ploto komplekse galės apsigyventi 160 senjorų.

Rėmėsi užsienio pavyzdžiais

„Norėjome pastatyti modernius globos namus, kurie atitiktų šiuolaikinio ir ateities senjoro poreikius, ir mums tai pavyko. Senjorų globos namai Vievyje įrengti remiantis pažangių Vakarų šalių patirtimi. Norėjome keisti supratimą, kokie turėtų būti senjorų namai, sukūrėme naują senjorų globos namų standartą: tiek infrastruktūros, tiek paslaugų – to Lietuvoje iki šiol nebuvo.

Mūsų pagrindinis tikslas, kad senjorų gyvenimas išliktų kuo panašesnis į tą, kurį jie gyveno iki įsikraustydami į naujuosius savo namus. Viena pirmųjų čia įsikūrusi senjorė, visą gyvenimą praleidusi JAV, paskatinta giminaičių, atskrido į Lietuvą, o iš oro uosto vyko tiesiai į naujuosius namus Vievyje. Ši istorija tik patvirtina, kad Vievio namai savo kokybe ir paslaugų prieinamumu jau prilygsta globos namams, veikiantiems Vakarų šalyse“, – kalbėjo projektą plėtojusios bendrovės „Care Investments“ direktorius Jonas Zelba.

Bendrovės atstovo teigimu, svarbiausia senjorams – orumas, todėl senjorų globos namuose įrengtos ergonomiškos erdvės bendravimui ir laisvalaikiui, čia veikia restoranas, fizinės reabilitacijos salė, masažo kabinetas, grožio salonas, skaitykla, maldos kambarys, čia įrengti tik vienviečiai ir dviviečiai kambariai. Be to, tai bene pirmieji globos namai Lietuvoje, kuriuose be bendrosios praktikos slaugytojų nuolat dirbs šeimos gydytojas, medicinos psichologė ir profesionali reabilitacijos specialistų komanda: kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažuotojai, bus atliekamos fizioterapijos procedūros. Kokybiškas senjorų laisvalaikis, sveikata ir komfortas šiuose namuose yra svarbiausi prioritetai.

Globos namai įrengti ne, kaip Lietuvoje įprasta, užmiestyje ar gamtoje, bet daugiabučių kaimynystėje, šalia darželio ir prekybos centro – viskas tam, jog gyventojai ir toliau jaustųsi bendruomenės dalimi.

„Esu vienas iš „Gemma“ įkūrėjų, jau daugiau kaip 10 metų esu šioje srityje. Suprantu senėjančios visuomenės poreikius ir matau, kad rinkoje vis dar trūksta kokybiškų senjorų priežiūros paslaugų. Tikiu, kad tokias paslaugas bus galima gauti „Gemma“ Vievio namuose“, – teigė filantropas Viktoras Butkus.

Rinkosi ne vienerius metus

Viena pirmųjų vietą rezervavusių „Gemma“ Vievio namų gyventojų Regina Wegner pasakojo, jog tinkamų globos namų ieškojo dvejus metus, tačiau nė vieni aplankyti nepaliko gero įspūdžio. „Man labai svarbu buvo tai, kad namuose būtų tinkama medicininė pagalba, suteikta galimybė sportuoti, būtų kur pasivaikščioti lauke, nes mano sveikata nėra labai gera. Sužinojusi, jog Vievyje baigiami statyti nauji senjorų globos namai, apsilankiau čia, pamačiau modernias, šviesias erdves ir apsisprendžiau, kad noriu čia gyventi“, – dalijosi R. Wegner.

Viena pirmųjų vietą rezervavusių „Gemma“ Vievio namų gyventojų Regina Wegner

Moters teigimu, artimieji, sužinoję jos sprendimą persikraustyti į senjorų globos namus, buvo nustebę, atkalbinėjo palaukti, geriau pagalvoti, bet R. Wegner teigė norėjusi pati apsispręsti dėl to, kaip gyvens. „Nors priimti sprendimą palikti savo namus nebuvo lengva, sudėliojau pliusus ir minusus, privalumų buvo daugiau. Šis gyvenimo laikotarpis neapibrėžtas, daug nežinomybės, viskas greitai keičiasi. Per daug myliu artimuosius, jog tapčiau jiems našta“, – pasakojo R. Wegner.

Ypatingas dėmesys sergantiems demencija

Vievio senjorų globos namuose įrengtas ir specializuotas demencijos centras – vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Demencijos centras yra apeinamas ratu, kad gyventojai, jausdami jiems būdingą norą nuolat judėti, tą darytų saugiai bei jaustų mažiau streso.

Demencijos centre – specialiai pažymėti unitazai ir vonios kambarys, įrengtas tolygus apšvietimas, ryškūs turėklai, skirtingomis spalvomis pažymėtos kambarių durys, į judesį reaguojantis naktinis apšvietimas kambariuose, visa aplinka pritaikyta šia liga sergančiųjų poreikiams. Čia įrengta ir autobusų stotelė, kurioje, pajutę norą išvykti, senjorai galės prisėsti, o darbuotojai prisėdę šalia nuraminti ir įkalbinti sugrįžti.

Demencijos centro gyventojai nešios specialius laikrodžius su integruota GPS sistema, kritimo davikliais ir pagalbos iškvietimo funkcija. Jei senjoras išeitų už demencijos centro ribų ar nukristų, personalas būtų informuojamas garsiniu signalu bei galėtų nedelsdamas reaguoti.

Laikėsi plano

A++ energinio naudingumo klasės globos namai bus pirmieji Lietuvoje, atitinkantys pasaulyje pripažintą „Breeam“ standartą, patvirtinantį, jog pastatas – energiškai efektyvus, draugiškas aplinkai, jame užtikrinta komfortiška temperatūra, akustika, įdiegti mikroklimato reguliavimo sprendimai. Vievio namų generalinis rangovas – statybų bendrovė „Naresta“.

Senjorų globos namuose įrengta autobusų stotelė alzheimeriu sergantiems pacientams

„Mes, kaip verslas, jaučiame didelę atsakomybę prisidėti prie projektų, kurie svarbūs ir reikalingi mūsų visuomenei. Kaip didžiausią projekto iššūkį vertiname tai, jog projektą pradėjome laikotarpiu, kuris nėra palankus statybos technologiniams procesams, tačiau užsakovo profesionalumas ir glaudus bendradarbiavimas leido projektą įgyvendinti per sutartą ir ypač trumpą laikotarpį – 12 mėnesių“, – teigė bendrovės generalinis direktorius Tadas Grincevičius.

Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius komentavo, jog jį išties nustebino statybos darbų greitis: „Prieš metus į pamatus įliejome simbolinę kapsulę, ir štai jau stovi Vievį puošiantis pastatas. Džiaugiuosi šia investicija, Vievyje kuriamomis darbo vietomis ir žmonėms suteikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Linkiu klestėjimo „Gemma“ Vievio namams ir juose dirbsiantiems bei gyvensiantiems žmonėms.“

Paslaugų kainos „Gemma“ „Vievio namuose“, priklausomai nuo gyventojo sveikatos būklės, papildomų sveikatinimo paslaugų ir komforto elementų, kambario tipo bei kitų pasirinkimų, svyruos nuo 1700 iki 3000 eurų.

Senjorų globos namų projektą „Gemma“ Vievio namai per įmonę „Care Investments“ plėtoja privataus kapitalo investicinis fondas „Baltcap“ ir MO muziejaus steigėjo bei filantropo Viktoro Butkaus investicinė įmonė.