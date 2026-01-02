Poetai kviečia į dainuojamosios poezijos ir meno vakarą Rūdiškėse

Sausio 8 d. 18 val. Rūdiškių kultūros centras kartu su Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centru kviečia į dainuojamosios poezijos vakarą „Poetai išlydi Tris Karalius“. Renginys suburs žinomus atlikėjus, jaunuosius kūrėjus ir meno mylėtojus, siūlant prasmingą šventinio laikotarpio palydėjimą.

Vakarą atidarys dainuojamosios poezijos ir autorinių dainų atlikėjas, renginio vedėjas Giedrius Arbačiauskas. Koncerte savo naujojo albumo kūrinius pristatys bardas Ričardas Mikalajūnas. Taip pat pasirodys dainė ir skulptorė Vanda Sakalauskienė, „Eurovizijos“ nacionalinės atrankos finalininkas Darius Pranckevičius, vargonininkė, dainų autorė Gabrielė Dzencevičiūtė bei jaunieji Trakų rajono kūrėjai – Mantė Puišytė, Matas Pavilionis ir Skaistė Simanavičiūtė. Jauniesiems atlikėjams akompanuos muzikantas Klaidas Kajus Kauneckas.

Renginio metu bus atidarytos dvi parodos: muzikologo Paulius Andriuškevičius „Senovinių kalėdinių atvirukų paroda“ bei Dovilės Kozlovskytės ir Darius Pranckevičius jungtinė fotografijų paroda „Sugrįžtantis laikas“.

Poetinio žodžio gerbėjų lauks ir susitikimas su poete Rūta Suchodolskyte, kuri dalinsis autorine poezija iš savo knygų, bei dailininke ir poete – Migle Bitkevičiūte.

Dainuojamosios poezijos vakaras „Poetai išlydi Tris Karalius“ – tai kvietimas sustoti, įsiklausyti ir bendrystėje palydėti šventinį laikotarpį, todėl labai laukiame Jūsų visų.

