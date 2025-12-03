Policija įspėja!

Parašyta: 2025-12-03

Šventinis pirkinių bumas — puikus metas sukčiams. Kad pirkiniai atneštų džiaugsmą, o ne rūpesčius, primename kelias paprastas taisykles:

  1. Pirkite tik patikimose svetainėse. Ieškokite gerai žinomų parduotuvių arba oficialių prekės ženklų parduotuvių.
  2. Patikrinkite, ar svetainė saugi (https:// ir užrakto simbolis).
  3. Patikrinkite pardavėjo kontaktus ir atsiliepimus. Jei nėra telefono ar aiškių kontaktų — venkite.
  4. Įtarimų keliančios nuolaidos? „Per gerai, kad būtų tiesa“ — dažnai tai sukčiavimo ženklas.
  5. Naudokite saugius mokėjimo metodus. Kortelės apsauga, mokėjimo paslaugos yra geriau nei tiesioginis pervedimas nepažįstamam pardavėjui į banko sąskaitą.
  6. Neskubėkite spausti nuorodas iš nepažįstamų el. laiškų ar žinučių. Sukčiai siunčia „skubius“ pasiūlymus ar siuntos gavimo pranešimus su kenkėjiškomis nuorodomis.
  7. Jei nukentėjote — praneškite naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.epolicija.lt .

Dalinkimės šventine nuotaika, bet ne savo duomenimis su sukčiais.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK informacija

 


