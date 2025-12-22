Policija prašo pagalbos nustatant vyrų tapatybę

Parašyta: 2025-12-22 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Teisėsauga, Trakai |

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d.), neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198¹ str. 1 d.), netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d.) ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.).

Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuoti vyrai, galimai padarę šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus prašome susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu simona.tetianec@policija.lt arba paskambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

VPK inform.


