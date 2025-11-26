Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos atpažinti asmenis

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.).
Šių metų lapkričio 1 d. apie 18 val. Vilniuje, Užupio rajone, buvo pamesta piniginė su banko mokėjimo kortele, kuria vėliau pasinaudojus buvo atsiskaityta už prekes.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šiuos vaizdo kameros užfiksuotus asmenis, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Aurelijumi Arbutavičiumi, tel. +370 700 560757, el. paštu aurelijus.arbutavicius@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato pranešimas