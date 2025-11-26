Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos atpažinti asmenis

Parašyta: 2025-11-26 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, pagalba, Seniūnijos, Teisėsauga, Trakai |

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.).

Šių metų lapkričio 1 d. apie 18 val. Vilniuje, Užupio rajone, buvo pamesta piniginė su banko mokėjimo kortele, kuria vėliau pasinaudojus buvo atsiskaityta už prekes.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šiuos vaizdo kameros užfiksuotus asmenis, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Aurelijumi Arbutavičiumi, tel. +370 700 560757, el. paštu aurelijus.arbutavicius@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato pranešimas


