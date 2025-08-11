Policijos prevencinės priemonės šalies keliuose rugpjūčio mėnesį

Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemones rugpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose, policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir (ar) mišrųjį patruliavimo būdus.
Rugpjūčio 16–18 d. ir 25–27 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Rugpjūčio 27-ąją numatyta priemonė kartu su automobilių dalijimosi platformos „Bolt Drive“ atstovais.
Rugpjūčio 11–13 d. ir 29–31 d. – dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (ar asmenys, tarp jų ir nepilnamečiai, maisto kurjeriai, besinaudojantys šiomis transporto priemonėmis, laikosi Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“, VIII(1) skyriaus „Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai“ nuostatų).
Rugpjūčio 20–22 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, atsižvelgę į prižiūrimos teritorijos eismo įvykių, taip pat eismo dalyvių daromų pažeidimų specifiką, gali organizuoti ir kitas papildomas priemones.
Eismo sąlygas pasitikrinkite: https://eismoinfo.lt
Lietuvos policijos pranešimas