Populiarėja naujas būdas dirvožemiui pagerinti

Iš biodujų ar biometano gamybos dažniausiai akcentuojama energija – šiluma, elektra ar kuras. Tačiau vis dažniau ūkininkų dėmesį patraukia ir kita šio proceso dalis – fermentuotos organinės medžiagos, vadinamos digestatu. Jis tampa vis svarbesne ir populiaresne priemone dirvožemio kokybei palaikyti bei tvariam ūkininkavimui užtikrinti.
Prie šios žiedinės grandinės Lietuvoje prisideda ir atsinaujinančios energetikos įmonė „Green Genius“, kuri digestatą grąžina atgal į ūkius kaip vertingą priemonę dirvožemiui gerinti.
Žiedinės ekonomikos ciklas – ne tik teoriškai
Biodujų bei biometano gamyba – vienas iš aiškiausių žiedinės ekonomikos pavyzdžių žemės ūkyje. Fermentacijos proceso metu išgautos dujos naudojamos energijai, o nudujintos žaliavos – digestatas – tampa aplinkai palankia dirvos gerinimo priemone.
Skirtingai nei neperdirbtos srutos ar mėšlas, digestatas yra mikrobiologiškai saugesnis, beveik bekvapis ir augalams greičiau įsisavinamas. Jo sudėtyje esantis azotas, fosforas ir kalis įterpiami į dirvą be perteklinio išgaravimo, o pats poveikis – ilgesnio laikotarpio. Palaipsniui dirva tampa gyvesnė, atsparesnė sausroms, geriau išlaiko drėgmę, o humuso kiekis taip pat palaipsniui didėja.
Kai trąša tampa dirvos atgaiva
Digestatas vis dažniau naudojamas kaip alternatyva daliai mineralinių trąšų. Skleidžiamas laukuose, jis ne tik maitina augalus, bet ir skatina dirvožemio biologinį aktyvumą, padeda išlaikyti drėgmę, atkuria humuso sluoksnį. Visa tai aktualu ūkiuose, kurie siekia stabilaus derliaus, bet kartu mažina ilgalaikį žemės alinimą.
Ši medžiaga ypač naudinga ten, kur vyrauja intensyvi augalininkystė ir dirvai reikia daugiau „organinio atsikvėpimo“. Todėl digestato populiarumas sparčiai auga, nes jo poveikis žemei yra kur kas vertingesnis nei greitosios trąšos.
Iš gamyklos – atgal į lauką
Bendrovė „Green Genius“, jau daugelį metų vystanti biodujų jėgaines Lietuvoje, pradeda ir biometano gamybą. Šiose jėgainėse perdirbamos žemės ūkio atliekos į žaliąjį kurą, kuris gali būti naudojamas pramonėje, transporte ar energijos gamyboje. O fermentacijos likutis – digestatas – grįžta ūkininkams, kurie jį naudoja savo laukams.
„Džiaugiamės, kad ūkininkai digestatą vis dažniau vertina kaip pažangų sprendimą. Tai būdas žemei grąžinti tai, ką iš jos paėmėme, tik dar vertingesne forma – švaresne, veiksmingesne ir augalams iš karto prieinama“, – sako Robertas Šiaudinis, „Green Genius“ Biodujų ir biometano vystymo bei žaliavų skyriaus vadovas.
Užbaigtas ciklas
Kai biodujos tampa energija, o digestatas – maistu dirvai, ūkininkavimas įgyja naują tvarumo lygį. Tai sistema, kurioje niekas nepradingsta: atliekos virsta švariu kuru, o fermentuota organika – gyvybės šaltiniu dirvožemiui.
Jei norėtumėte išbandyti digestatą savo laukuose, susisiekite telefonu +370 686 50093. Veikia ir digestato mainų programa į žaliąsias atliekas – ji leidžia ūkininkams sutaupyti!