Populiariausios atostogų kryptys – ar pakaks tik asmens tapatybės kortelės, ar būtinas ir pasas?

Jeigu mėgstate pasiruošimo atostogoms darbus atidėti paskutinei minutei, apie svarbiausią dalyką – asmens dokumentus – vertėtų pagalvoti iš anksto, mat situacijų, kuomet išsiruošę į tolimesnes šalis keliautojai nepasirūpina pasu ar pamiršta pasitikrinti asmens tapatybės kortelės galiojimo datą, vis dar pasitaiko.

Ar pakaks tik asmens tapatybės kortelės?

Nuo pat ankstyvo pavasario, sezonui tik prasidėjus, lietuviai skuba krautis lagaminus ir kelia sparnus į šiltuosius kraštus. Kokybišku poilsiu su „viskas įskaičiuota“ garsėjanti Turkija – viena dažniausių krypčių lietuvių tarpe, tad vykstantys ne pirmą kartą jau puikiai žino – asmens tapatybės kortelė važiuojant į šią šalį negalioja, mat Turkija nepriklauso Europos Sąjungos (ES) šalims ir Šengeno erdvei. O štai keliaujant kitomis populiariausiomis kryptimis – į Ispanijos, Italijos ar Graikijos kurortus, paso neprireiks – pakaks su savimi turėti asmens tapatybės kortelę.

„Keliauti su asmens tapatybės kortele galima tarp ES šalių ir į tas šalis, kurios yra prisijungusios prie Šengeno erdvės – Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę galiojančia kelionėms pripažįsta ir kai kurios ES ir Šengeno erdvei nepriklausančios valstybės – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Moldova, Monakas, Sakartvelas, San Marinas, Serbija, Vatikanas“, – pasakoja didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse „Novaturo“ pardavimų vadovas Kazimieras Jarmalis.

Keliaujantiems į Jungtinę Karalystę taip pat reikėtų prisiminti, kad šaliai išstojus iš ES, keitėsi ir keliavimo taisyklės – keliautojai iš Lietuvos į šalį įleidžiami tik su pasu. Tiesa, tam tikros išimtys galioja per Jungtinę Karalystę skrendant į kitą ES ar Šengeno zonai priklausančią šalį.

Jungtiniuose skrydžiuose su savimi turėkite pasą

Nemaža dalis keliautojų, savarankiškai besirūpinančių būsimomis atostogomis, renkasi jungiamuosius skrydžius – kai kuriais atvejais dėl to, kad tiesioginiai skrydžiai į norimą šalį iš Lietuvos nevykdomi ar nėra tinkamų skrydžio datų, kitais atvejais – taupumo sumetimais, mat skrydžiai su persėdimais gali kainuoti pigiau nei tiesioginiai.

Keliautojams per Jungtinę Karalystę K. Jarmalis pataria būti budriems – nors skrendant į kitą ES ar Šengeno zonai priklausančią šalį pasas nėra būtinas, yra tam tikrų papildomų sąlygų, kurias reikėtų įsivertinti.

„Norint keliauti su asmens tapatybės kortele, oro uostas turi turėti tranzito zoną, o jos yra tikrai ne visuose Jungtinės Karalystės oro uostose. Buvimas tranzitinėje zonoje reiškia, kad asmuo, keliaujantis į kitas ES ar Šengeno zonos šalis, į pačią Jungtinę Karalystę nepatenka, tad vietoje paso gali keliauti ir su asmens tapatybės kortele. Vis tik keliaujantiems per šią šalį patarčiau pasą su savimi turėti, juk situacijų pasitaiko įvairių“, – sako kelionių agentūros atstovas.

Keliaujantiems su „Novaturu“ artimosiomis kryptimis sukti galvos dėl jungiamųjų skrydžių neverta – visi jie vykdomi tiesiogiai, o skrendant tolimesniais maršrutais į egzotines šalis, persėdimai įprastai vykdomi didžiuosiuose oro uostuose – Stambule, Frankfurte, Helsinkyje. Tokiais atvejais pasą turėti su savimi būtina, mat tolimosios šalys nepriklauso ES ir Šengeno zonai.

Apsižiūrėkite, kiek galioja jūsų dokumentai

„Anksčiau situacijų, kuomet dėl nesutvarkytų dokumentų keliautojai taip ir neišskrisdavo atostogų, tikrai pasitaikydavo, tačiau dabar tokių nutikimų – vos vienas kitas. Savo klientų prašome iš anksto suvesti pasų duomenis, siunčiame priminimus, dalinamės kelionių atmintinėmis – tokie prevenciniai veiksmai tikrai veikia ir padeda išvengti nemalonių netikėtumų dėl netinkamo paties dokumento ar jo galiojimo datos“, – sako K. Jarmalis.

Jeigu keliaujate po ES ar lankotės Šengeno zonoje esančiose valstybėse, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas turi galioti visos kelionės metu. Keliaujant su pasu ne ES ir Šengeno zonos teritorijoje, standartiškai reikalaujama, kad pasas galiotų 6 mėnesius nuo kelionės pabaigos, kai kuriais atvejais terminas gali būti ir ilgesnis – iki 12 mėnesių. Išskirtinė situacija yra keliaujant į Jungtinę Karalystę – pakaks, jei pasas galios visos viešnagės Jungtinėje Karalystėje metu.

Ką daryti, jei dokumentą kelionės metu praradote

Jei prieš kelionę apsižiūrėjote, kad jūsų dokumento galiojimo data neatitinka šalies, į kurią vykstate, nustatytų taisyklių, kreipkitės į Migracijos departamento teritorinį skyrių – asmens tapatybės kortelė ar pasas gali būti išduoti bendra tvarka per vieną mėnesį, skubos tvarka per 5 d. d. arba per vieną darbo dieną (pasas – tą pačią darbo dieną).

Praradus dokumentą kelionės metu, pirmiausia kreipkitės į toje šalyje esančią Lietuvos ambasadą, o jei šalyje diplomatinės Lietuvos atstovybės ar konsulinės įstaigos nėra, kreiptis reikėtų į bet kurią ES ambasadą.

„Susidūrus su tokiomis problemomis, savo keliautojams visuomet rekomenduojame kreiptis į šalyje esančius mūsų atstovus, kurie padės surasti reikiamą informaciją ir operatyviai išspręsti problemą. Įprastai jeigu šalyje yra Lietuvos ambasada, asmens grįžimo pažymėjimo ar laikino paso išdavimas ilgai netrunka. Vis tik saugumo sumetimais savo klientams kelionių metu patariame dokumentus palikti viešbučio seife ar lagamine, užrakintame spynele – tai saugiau, nei dokumentus visur nešiotis su savimi“, – pataria K. Jarmalis.