Pradedamas rekonstruoti Senųjų Trakų viadukas

Parašyta: 2025-12-04 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Savivaldybė, Senieji Trakai, Seniūnijos, Trakai |

Informuojame, kad pradedamas Senųjų Trakų seniūnijoje, magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 25,3 km, esančio viaduko rekonstravimo projektas.

AB „Via Lietuva“ įgyvendinamo projekto metu bus rekonstruotas ne tik minėtas viadukas, bet ir magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožas nuo 25,2 iki 25,5 km, darbai bus atliekami ir rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruože nuo 0,3 iki 0,4 km.

Dabar esantis viadukas bus griaunamas ir jo vietoje statomas naujas, atitinkantis kelio I techninei kategorijai keliamus reikalavimus, nes ateityje planuojama magistralinį kelią pertvarkyti į I kategorijos kelią. Numatyta, kad keisis viaduko dydis, jis ir jo prieigos bus dviejų 3,5 m pločio eismo juostų – po vieną kiekviena kryptimi.

Kaip teigia AB „Via Lietuva“, remontuojant rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruožą bus atstatomi esami kelio parametrai, o atstatant pėsčiųjų ir dviračių tako dangas po viaduku numatoma įrengti 2,5 m pločio taką, pritaikytą pėstiesiems ir dviratininkams, atsižvelgiant į galimus ateities poreikius.

Vykdant viaduko statybos darbus bus ribojamas eismas. Numatyti eismo ribojimai trimis jo statybos etapais:

  • I etapu statant dešinę viaduko dalį, eismas vyks kairiąja puse,
  • II etapu eismas vyks naujai įrengta viaduko dešiniąja dalimi,
  • III etapu numatomas dvipusis eismas.

Statybos darbų metu planuojami ir eismo ribojimai po viaduku, rajoniniame kelyje Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė.

AB „Via Lietuva“ informavo, kad darbus planuojama pradėti dar šiemet ir, esant palankioms orų sąlygoms, juos vykdyti, siekiant, kad visas projektas būtų įgyvendintas per 2026 metus.

Trakų rajono savivaldybės ir AB „Via Lietuva“ informacija


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Mokiniai iš Aukštadvario ir Senųjų Trakų – Prezidentūros kalėdinės eglės įžiebime
Šiuolaikinio ūkininkavimo mokymai Trakuose
Pradedamas rekonstruoti Senųjų Trakų viadukas
Trakų rajone – pavienis paukščių gripo atvejis

Renginiai

Trakuose – dr. Remigijaus Venckaus paroda „Spalva ir šviesa“
Mokiniai iš Aukštadvario ir Senųjų Trakų – Prezidentūros kalėdinės eglės įžiebime
Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa
„Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose „Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose

Kultūra

Trakuose – dr. Remigijaus Venckaus paroda „Spalva ir šviesa“
Mokiniai iš Aukštadvario ir Senųjų Trakų – Prezidentūros kalėdinės eglės įžiebime
Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa
„Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose „Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose

Sveikata

Kviečiame registruotis į nemokamus individualios priežiūros darbuotojų mokymus
Trakų rajone – pavienis paukščių gripo atvejis
Klausos sutrikimai paliečia tūkstančius: kokios pagalbos pacientai gali sulaukti?
Kaip išrinkti dovaną, kuri iš tikrųjų džiugina
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos