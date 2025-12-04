Pradedamas rekonstruoti Senųjų Trakų viadukas

Informuojame, kad pradedamas Senųjų Trakų seniūnijoje, magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 25,3 km, esančio viaduko rekonstravimo projektas.
AB „Via Lietuva“ įgyvendinamo projekto metu bus rekonstruotas ne tik minėtas viadukas, bet ir magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožas nuo 25,2 iki 25,5 km, darbai bus atliekami ir rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruože nuo 0,3 iki 0,4 km.
Dabar esantis viadukas bus griaunamas ir jo vietoje statomas naujas, atitinkantis kelio I techninei kategorijai keliamus reikalavimus, nes ateityje planuojama magistralinį kelią pertvarkyti į I kategorijos kelią. Numatyta, kad keisis viaduko dydis, jis ir jo prieigos bus dviejų 3,5 m pločio eismo juostų – po vieną kiekviena kryptimi.
Kaip teigia AB „Via Lietuva“, remontuojant rajoninio kelio Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė ruožą bus atstatomi esami kelio parametrai, o atstatant pėsčiųjų ir dviračių tako dangas po viaduku numatoma įrengti 2,5 m pločio taką, pritaikytą pėstiesiems ir dviratininkams, atsižvelgiant į galimus ateities poreikius.
Vykdant viaduko statybos darbus bus ribojamas eismas. Numatyti eismo ribojimai trimis jo statybos etapais:
- I etapu statant dešinę viaduko dalį, eismas vyks kairiąja puse,
- II etapu eismas vyks naujai įrengta viaduko dešiniąja dalimi,
- III etapu numatomas dvipusis eismas.
Statybos darbų metu planuojami ir eismo ribojimai po viaduku, rajoniniame kelyje Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė.
AB „Via Lietuva“ informavo, kad darbus planuojama pradėti dar šiemet ir, esant palankioms orų sąlygoms, juos vykdyti, siekiant, kad visas projektas būtų įgyvendintas per 2026 metus.
Trakų rajono savivaldybės ir AB „Via Lietuva“ informacija