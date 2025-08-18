Prasideda briedžių ir tauriųjų elnių patinų medžioklės sezonas: ką turi žinoti medžiotojai

Asociatyvi nuotr.
Rugpjūčio 15 d. prasidėjus briedžių ir tauriųjų elnių patinų bei laukinių paukščių medžioklės sezonui, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad medžiotojai privalo laikytis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, kurios apibrėžia medžioklės laikotarpius, leistinus medžioklės būdus, medžiojamųjų gyvūnų rūšis ir kitus svarbius reikalavimus, susijusius su medžiokle.
Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad elniniai gyvūnai medžiojami vadovaujantis atrankinės medžioklės principais. Atrankinė medžioklė – medžiojamųjų gyvūnų medžiojimas pagal tam tikrą eiliškumą. Nevykstant natūraliai atrankai ar jai susilpnėjus, atrenkami ir laiku sumedžiojami silpni laukiniai gyvūnai, o gerai besivystantys, perspektyvūs žvėrys – saugomi.
Teisinga medžioklė, kai išsaugomi perspektyvius žvėris yra kiekvieno medžiotojo pareiga.
2024–2025 m. medžioklės sezono briedžių ir tauriųjų elnių medžioklės limitai
Šių metų rugpjūčio 6 d. aplinkos ministro įsakymu patvirtinti 2025–2026 m. medžioklės sezono kanopinių žvėrių limitai. Kviečiame susipažinti su briedžių sumedžiojimo limitais pagal savivaldybes. Medžioklės plotų naudotojai savo limitus gali matyti Medžioklės žurnale (BIIP). Primename, kad 2024 m. rugpjūčio 8 d. pasikeitus Medžioklės taisyklėms, panaikinti tauriųjų elnių medžioklės limitai.
Medžioklės terminai:
- tauriųjų elnių patinų medžioklė leidžiama nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 28 d., patelių ir jauniklių – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 15 d.;
- briedžių patinai medžiojami nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d., patelės – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.;
- rugpjūčio 15 d. prasidėjus paukščių medžioklės sezonui iki gruodžio 15 d. galima medžioti didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles, iki lapkričio 30 d. – perkūno oželius ir slankas.
Išsamus medžioklės kalendorius – mūsų parengtoje atmintinėje apie medžioklės laikotarpius.
Svarbūs reikalavimai medžiotojams
- Kiekvienas medžiotojas privalo turėti išduotą galiojantį popierinį medžioklės lapą ir užpildyti jį Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka arba naudodamasis elektroninėmis priemonėmis būti užsiregistravęs elektroniniame medžioklės lape pats ir įsitikinęs, kad kiti jo vadovaujamos medžioklės dalyviai užsiregistravo elektroniniame medžioklės lape ir patvirtino savo dalyvavimą medžioklėje.
- Reikalingas medžiotojo bilietas elektroninis arba popierinis). Turint skaitmeninio formato medžiotojo bilietą, medžioklės metu privaloma su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.
- Medžiotojui reikia turėti galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimą, jeigu medžiojama šaunamuoju ginklu.
- Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo ir saugojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioti reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine ar katilu – pradėjus medžioti.
- Aplinkosaugininkai primena, kad dėl kenksmingo švino poveikio laukinius gyvūnus draudžiama medžioti švininiais arba švino junginių turinčiais šratais, grankulkėmis bei šiuos šaudmenis turėti su savimi 100 metrų atstumu aplink šlapžemes (natūralius ar dirbtinius, pastovius ar laikinus pelkių, durpynų ar vandens plotus, kurių vanduo yra tekantis ar stovintis, gėlas, sūrokas ar sūrus, įskaitant jūros akvatorijos plotus, kurių gylis atoslūgio metu neviršija šešių metrų).
- Medžioklė sėlinant leidžiama tik šviesiuoju paros metu – ne anksčiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo ir ne vėliau kaip pusantros valandos saulei nusileidus.
- Medžioklėje sėlinant medžiotojai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius ir galvos apdangalus.
Elektroninis medžiotojo bilietas
Nuo 2026 m. balandžio 1 d. medžioti bus galima tik turint skaitmeninį medžiotojo bilietą, o popieriniai bilietai nebegalios. Asmenys, turintys popierinius medžiotojo bilietus, juos privalės perkelti į skaitmeninį formatą. Popierinio medžiotojo bilieto registravimas yra nemokamas. Išsamią instrukciją, kaip pasikeisti popierinį medžioklės bilietą į elektroninį rasite čia.
Aktuali informacija medžiotojams – Aplinkos apsaugos departamento parengtose medžioklės atmintinėse.
Konsultacijos aplinkosaugos klausimais teikiamos darbo dienomis telefonu +370 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu info@aad.am.lt.
