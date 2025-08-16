Prasidėjo skanusis slyvų sezonas: 3 pigūs ir lengvi receptai, dėl kurių jas valgyti norėsis kasdien

Jau kone galima užuosti artėjantį rudenišką šviežių daržovių, vaisių derlių, ir slyvos – vienas jo pranašų. Jau galima skanauti geros kainos mėlynas, rausvąsias ar geltonas slyvas bei gaminti gardžiausius patiekalus.
Sveikas vasaros delikatesas
„Skanios, sultingos, kupinos naudingų medžiagų ir atveriančios plačias kulinarines galimybes – slyvas nuo seno lietuviai be galo mėgsta. Tai viena iš tų sezoninių gėrybių, kurios pirkėjai labai laukia. Prasidėjus jų sezonui ir akcijoms, gyventojai skuba mėgautis ir prisiminti skaniausius patiekalus bei išbandyti naujus receptus su šiais kaulavaisiais – juk slyvos ne tik skanios, sveikos, bet ir džiugina jų įvairovė. Kol namų soduose jos dar tik noksta, parduotuvių lentynose jau gausu šviežio pasirinkimo – nuo tradicinių mėlynųjų, rausvųjų iki geltonųjų ir saldžiųjų „Angelino“, – sako prekybos tinklo „Iki“ pranešime spaudai komunikacijos vadovė G. Kitovė.
Anot prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, slyvos – vienas seniausių pasaulio vaisių. Jos skonį ir naudingas savybes vertino ir tebevertina įvairios tautos – nuo Senovės Romos iki šiandieninės Japonijos.
„Didžiausias jų privalumas – slyvos paprasčiausiai skanios. Sultingos, saldžios, su lengva rūgštele jos gardžios tiek vienos, tiek įvairiuose deriniuose. Gera naujiena ta, kad jomis nudžiuginsite ne tik skonio receptorius, bet ir organizmą. Jos pasižymi didele antioksidantų gausa, jos vertinamos kaip puikus vitaminų A, C ir K šaltinis, taip pat yra gausios skaidulų. Žinoma, jų valgyti reikėtų su saiku. Saikas ir įvairovė apskritai yra sveikos mitybos pagrindas, todėl į savo racioną verta įtraukti ne tik slyvų, bet ir kitų šviežių sezoninių vaisių, uogų, daržovių“, – pataria J. Sabaitienė.
Kaip išsirinkti slyvas, kad jos būtų pačios skaniausios? „Vaisiai turi būti putlūs ir geros spalvos, be pažeidimų. Norėdami rasti išties prinokusią slyvą, palaikykite ją delne. Nespauskite, nes galite ją pažeisti – vaisius tiesiog turi būti sunkus pagal savo dydį. Tuomet reikš, kad slyva kupina sulčių. Venkite slyvų, kurių odelė sutrūkinėjusi, su patinusiomis vietomis arba su įtrūkimais“, – pagrindiniais vertinimo kriterijais dalijasi J. Sabaitienė.
Ką daryti, kad slyvos ilgiau išliktų sultingos?
Jeigu į namus parsineštos slyvos gana greitai pradeda vysti, praranda tą savo daugelio mėgstamą saldžiarūgštį sultingumą, daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja atkreipia dėmesį: galbūt darote klaidą – tiesiog netinkamai jas laikote. Tai lengva ištaisyti.
Neplaukite, jei iškart nevalgysite. Nuplaudami pašalinate ir natūralų apsauginį sluoksnį, kuris neleidžia vaisiams išdžiūti.
Nepamirškite – kambario temperatūroje jos ir toliau noks. Jeigu slyvoms dar šiek tiek trūksta iki tobulo prisirpimo – nesijaudinkite, jos ir nuskintos toliau bręsta. Palikite kambario temperatūroje, o jeigu norite sunokinti greičiau – įdėkite į popierinį maišelį ar sandarų indą (tai padės apsaugoti ir nuo šviežią derlių mėgstančių musyčių).
Į šaldytuvą dėkite tik vienu atveju. Tai yra – jeigu slyvos jau tobulai sunokusios, o jūs norite pristabdyti šį procesą. Šaldytuvo aplinka sulėtins gedimą, tačiau dėl to gali šiek tiek nukentėti jų skonis, aromatas, sultingumas, todėl ilgai šaldytuve laikyti slyvų (net ir sunokusių) nepatariama. Kai jau būsite pasirengę jas naudoti virtuvėje, išimkite iš šaldytuvo ir leiskite atšilti iki kambario temperatūros – tada jos bus kvapnesnės, skanesnės, sultingesnės.
Šalia ko namuose slyvų nelaikyti? Slyvos išskiria etileno dujas, kurios nokina ir šalia esančias gėrybes. Pavyzdžiui, tuo pasižymi ir obuoliai, bananai. Tad jeigu slyvas norite sunokinti greičiau, į popierinį maišelį įmeskite ir kurį nors jų. Tačiau nedėkite slyvų šalia pomidorų, agurkų, brokolių ir kitų daržovių – šių kaulavaisių kompanija gali paspartinti jų gedimą.
Prasidedantis slyvų derlius – geriausias priminimas, kokios skanios slyvos yra pačios savaime. Tačiau jų populiarumo priežastis ne tik tai – pasak kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, slyvų pyragas yra amžina klasika, kuri nepalieka abejingų. Jos puikiai tinka tiek desertams, tiek mėsos patiekalams bei salotoms. Iš slyvų galima gaminti džemus, kompotus, pyragus ar netgi pikantiškus slyvų padažus, puikiai derančius su antiena ar kiauliena.
„Noras maitintis sveikiau lietuviams padėjo atrasti ir tai, kaip skanu grilinti vaisius. Ant grotelių keliauja ne tik bananai, bet ir sezoninės gėrybės – arbūzai, nektarinai, persikai. Tačiau ir slyvos puikiai tam tiks – pakeptos ant grotelių (arba keptuvėje) jos taps dar saldesnės, sultingesnės, puikiai tiks ir kaip desertas, ir kaip garnyras ar į salotas“, – pataria J. Tomaševičienė ir dalijasi 3 skaniais receptais.
Vėlyvos vasaros hitas: grilintos slyvos
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės: 10 prinokusių slyvų, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelio medaus, 1/4 šaukštelio cinamono. Patiekimui: ledų, šviežių mėtų, riešutų.
Gaminame:
- Slyvas perpjaukite perpus, išimkite kauliukus ir patepkite alyvuogių aliejaus ir medaus mišiniu bei apibarstykite cinamonu.
- Įkaitinkite grilį arba grilio keptuvę iki vidutinės temperatūros. Padėkite slyvas perpjauta puse žemyn ir kepkite apie 2–3 minutes, kol pradės karamelizuotis ir atsiras grilio žymės, o vidus bus šiltas ir sultingas. Jei slyvos didesnės (pvz., raudonosios) – gali prireikti ir 5 minučių.
- Patiekite su kaušeliu ledų, maskarponės kremu, panakota ar kitu desertu arba jogurtu, papuoškite šviežiais mėtų lapeliais, pabarstykite riešutais.
Maistingos ir skanios slyvų salotos su sūriu
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės: 6 slyvų, 1 mocarelos, buratos rutuliuko arba ožkos sūrio ritinėlio, 2 nektarinų arba persikų, saujos mėgstamų salotų, graikinių riešutų, moliūgų sėklų, 2 šaukštelių alyvuogių aliejaus, ½ šaukštelio garstyčių, 1/2 šaukštelio medaus, ¾ šaukštelio citrinos sulčių, druskos, pipirų.
Gaminame:
- Sumaišykite alyvuogių aliejų su medumi, garstyčiomis, citrinos sultimis, druska ir pipirais.
- Lėkštėje išdėliokite salotas, ant jų – supjaustytus nektarinus, perpjautas slyvas (jeigu norite – vaisius prieš tai patepkite alyvuogių aliejumi ir pagrilinkite), taip pat sūrį. Viską pabarstykite moliūgų sėklomis ir graikiniais riešutais, apliekite paruoštu padažu.
Drėgnas, kvapnus slyvų pyragas su varške
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 20 min. (+40 min. kepti)
Reikės: 10-12 prinokusių slyvų, 2 rūgštesnių obuolių, 250 g pusriebės varškės, 100 g kambario temperatūros sviesto, 3 kiaušinių, 6 šaukštų cukraus, 230 g miltų, 2 nubrauktų šaukštelių kepimo miltelių, žiupsnelio druskos, šaukštelių vanilinio cukraus (arba vanilės ekstrakto), cukraus pudros.
Gaminame:
- Išplakite kiaušinius su cukrumi, druska ir vanile. Plakite didžiausiu plakiklio greičiu, kol gausite baltą purią masę.
- Sudėkite gabalėliais supjaustytą sviestą ir šakute sutrintą varškę. Išmaišykite iki vienalytės masės.
- Sumažinkite plakiklio greitį ir sudėkite miltus kartu su kepimo milteliais. Maišykite, kol gausite minkštą, lipnią tešlą.
- Pyrago formą patepkite riebalais ir supilkite tešlą. Išlyginkite tešlos paviršių. Obuolius nulupkite ir supjaustykite stambiais kubeliais. Iš slyvų išimkite kauliukus ir supjaustykite ketvirčiais. Supjaustytus vaisius išdėliokite ant tešlos paviršiaus, šiek tiek prispauskite.
- Formą su tešla dėkite į iki 180 °C įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 40 minučių. Kai pyragas iškeps, išjunkite orkaitę ir palikite pyragą uždarytoje orkaitėje 10 minučių. Prieš patiekiant pabarstykite cukraus pudra.
„Iki“ pranešimas