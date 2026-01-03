Praūžus šventėms norisi lengviau: pasigaminkite kalafioro steiką

Kalafioras vakarienei. Pexels.com nuotr.
Po šventinio maratono ieškant lengvesnių, tačiau maistingų vakarienei tinkamų patiekalų kalafiorai gali tapti vienu universaliausių pasirinkimų. Ši daržovė pasižymi švelniu skoniu, be to yra lengvai pritaikoma įvairiuose patiekaluose. Iš jos gaminami ne tik įvairiausi troškiniai ar sriubos, bet ir vegeratiški ar veganiški steikai.
Prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė atkreipia dėmesį, kad po šventinio laikotarpio verta pasinaudoti ir specialiais pasiūlymais.
„Po švenčių maratono dažniausiai norisi lengvesnių, daugiau daržovių turinčių patiekalų, tad šiuo metu įvairiausių daržovių galite įsigyti už itin gerą kainą, o kalafiorams taikoma net beveik 40 proc. nuolaida“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Kalafiorai yra mažai kaloringi, turtingi skaidulomis, kurios padeda palaikyti gerą virškinimą. Juose taip pat gausu vitamino C, kuris stiprina imuninę sistemą, bei B grupės vitaminų. Kalafiorus į kasdienę savo mitybą įtraukti verta, nes jų valgymas siejamas su mažesne uždegiminių procesų rizika organizme ir geresne žarnyno veikla.
Kaip teisingai ruošti kalafiorus?
Ruošiant kalafiorus svarbiausia jų nepervirti – per ilgai termiškai apdorojant ši daržovė tampa per minkšta, praranda tekstūrą ir dalį vertingų maistinių medžiagų. Verdant kalafiorus vandenyje rekomenduojama juos apvirti tik trumpai – 3–5 minutes, kol daržovė suminkštėja, bet išlieka traški. Po virimo kalafiorus verta perlieti šaltu vandeniu – tai sustabdo tolesnį minkštėjimą ir padeda išsaugoti spalvą bei struktūrą.
Dar vienas tinkamas paruošimo būdas – garinimas, kuris turėtų trukti apie 5–7 minutes. Taip paruošti kalafiorai išlaiko daugiau maistinių medžiagų ir natūralų skonį. Orkaitėje kalafiorus rekomenduojama kepti 190–200 °C temperatūroje apie 20–25 minutes – tokiu būdu jie įgauna švelniai salstelėjusį skonį, o paviršius tampa lengvai traškus. Kepant kalafiorus keptuvėje jiems pakanka 8–10 minučių.
Be druskos ir juodųjų pipirų, kalafiorai puikiai dera su česnaku, kmynais, paprika, muskatu, ciberžole ar džiovintomis žolelėmis. Jie taip pat lengvai derinami su kitais ingredientais – avinžirniais, lęšiais, keptais grybais, brokoliais, špinatais ar riešutais. Norint papildyti patiekalą baltymais, kalafiorai gerai dera su kiaušiniais ar sūriais.
Kad patiekalas išliktų lengvas ir tinkamas vakarienei, rekomenduojama naudoti saikingą riebalų kiekį ir rinktis jogurtinius ar augalinius padažus vietoj riebių, gaminamų grietinėlės pagrindu. Prie kalafiorų labai dera ir citrinos sultys ar lengvas garstyčių padažas. Tokie pagardai suteikia gaivumo ir išryškina jų skonį, tačiau neapsunkina patiekalo.
Kalafiorų steikai – vis labiau populiarėjantis patiekalas
Dar vienas tiek vegetarų, veganų bei visavalgių vis labiau mėgstamas patiekalas – kalafiorų steikai. Ruošiant kalafiorų steikus svarbu pasirinkti didelį, tvirtą kalafiorą. Jis pjaustomas išilgai 2–3 centimetrų storio riekėmis, kad kepant išlaikytų formą ir nesubyrėtų. Kad vidus iškeptų tolygiai, prieš kepimą rekomenduojama kalafiorą trumpai apvirti arba apgarinti – pakanka 3–4 minučių.
Kalafiorų steikai gali būti kepami tiek orkaitėje, tiek keptuvėje. Kepant orkaitėje, rekomenduojama rinktis 200 °C temperatūrą ir juos kepti maždaug 25–30 minučių, steikus vieną kartą apverčiant. Kepant keptuvėje, pakanka 4–5 minučių iš kiekvienos pusės, kol paviršius tampa auksinės spalvos ir lengvai apskrunda. Prieš kepimą steikus verta aptepti alyvuogių aliejumi ir pagardinti česnaku, rūkyta paprika, kmynais, ciberžole ar džiovintomis žolelėmis. Kalafiorų steikai geriausiai atsiskleidžia patiekti su gaiviais priedais. Jie dera su humusu, lengvais jogurtiniais ar augaliniais padažais, keptomis ar šviežiomis daržovės.
Keli receptai su kalafiorais, kuriuos lengvai pasiruošite namuose.
Orkaitėje kepti kalafiorai su česnaku ir parmezanu
Reikės:
Kalafioro
Alyvuogių aliejaus
Česnako
Parmezano
Druskos, juodųjų pipirų
Gaminimo eiga:
Kalafiorą suskaidykite žiedynais, apšlakstykite aliejumi, įberkite druskos, pipirų ir česnako. Kepkite 200 °C orkaitėje apie 25 minutes, kol apskrus. Pabaigoje pabarstykite parmezanu.
Kalafiorų ir avinžirnių salotos
Reikės:
Kalafioro
Avinžirnių
Natūralaus jogurto
Citrinos sulčių
Žalumynų
Gaminimo eiga:
Kalafiorą trumpai termiškai apdorokite – išvirkite arba išgarinkite, sumaišykite su avinžirniais. Jogurtą pagardinkite citrinos sultimis ir žalumynais, užpilkite ant salotų.
Kalafiorų sriuba
Reikės:
Kalafioro
Svogūno
Daržovių sultinio
Grietinėlė arba augalinio pieno
Prieskonių
Gaminimo eiga:
Svogūną apkepkite keptuvėje, tuomet į puodą sudėkite kalafiorą, užpilkite sultiniu ir virkite, kol suminkštės. Galiausiai svogūną sudėkite į puodą ir sutrinkite iki kreminės masės, pagardinkite prieskoniais ir grietinėle bei augaliniu pienu.
