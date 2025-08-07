Profilaktinė patikra vasarą – mažiau rūpesčių rudenį

SAM nuotr.
Mažiau virusų, streso ir mažesnės eilės pas gydytojus – štai kodėl vidurvasarį puikus laikas atlikti profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus. Ši kasmetinė procedūra yra būtina ne tik tam, kad vaikas ar paauglys galėtų lankyti ugdymo įstaigą: lopšelį-darželį, darželį, mokyklą. Mokinio sveikatos pažymėjimo reikia ir planuojant dalyvauti būrelių veiklose, vykstant į stovyklas.
„Įprastai į medikus kreipiamės sunegalavę, dėl atsiradusios konkrečios problemos. O šie profilaktiniai patikrinimai padeda išsamiai pasidomėti bendra vaiko ar pilnamečio mokinio sveikata, kai jis jaučiasi sveikas. Šis vizitas leidžia gydytojui nuodugniai įvertinti vaiko fizinę būklę, išaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius. Ir geriausias metų laikas tai atlikti – vasara, kai poliklinikose mažiau sergančių pacientų, o vaikai nėra įsitempę dėl krūvio ugdymo įstaigose“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Šis pažymėjimas pildomas visiems vaikams iki 18 metų amžiaus ir pilnamečiams mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas. Patikra susideda iš dviejų dalių: sveikatos būklės įvertinimo, kurią pildo šeimos ar vaikų ligų gydytojas, ir dantų bei žandikaulių būklės įvertinimo, už kurį atsakingas gydytojas odontologas ar burnos higienistas. Kokiu eiliškumu bus atliekamas sveikatos patikrinimas nėra svarbu.
Nuo vaiko amžiaus priklauso profilaktinio sveikatos patikrinimo turinys. Jo metu gydytojai vertina vaiko psichomotorinę raidą (iki 4 metų), regą, klausą, atramos judamąjį aparatą, psichikos sveikatos būklę, pamatuoja ūgį, svorį, arterinį kraujo spaudimą bei atlieka kitus reikalingus tyrimus. Radus pakitimų, vaikas ar pilnametis mokinys yra siunčiamas pas gydytoją specialistą konsultacijai arba tyrimams. Taip pat primenama apie pagal amžių rekomenduojamus ir Privalomojo draudimo fondo lėšomis apmokamus skiepus.
Jei mokinys serga lėtine liga ar turi alergiją, mokinio sveikatos pažymėjime nurodomos pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prireikti, suteikiant skubią pagalbą mokykloje. Medikų rekomendacijos svarbios ugdymo įstaigoms parenkant mokiniui tinkamą sėdėjimo vietą klasėje, pritaikant maitinimą, užtikrinant tinkamos fizinio ugdymo programos parinkimą ar pritaikant ugdymo įstaigos aplinką specialiesiems mokinio poreikiams.
Gydytojas odontologas tikrina vaiko dantų bei žandikaulio būklę ir prireikus skiria gydymą. Taip pat moko taisyklingos burnos priežiūros, prireikus rekomenduoja atlikti burnos higieną, dantis padengti fluoridų preparatais ar nuolatinius krūminius dantis silantais.
Vaiką iki 16 metų į gydymo įstaigą turi lydėti vienas iš tėvų arba atstovų. Nuo 16 metų paaugliai tikrintis sveikatos gali atvykti vieni. Sveikatos patikrinimo metu pacientas neturėtų karščiuoti ar sirgti užkrečiamosiomis ligomis. Kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos tikrinimas nemokamai atliekamas toje gydymo įstaigoje, kurioje jis yra prirašytas.
Mokinio sveikatos pažymėjimas pildomas elektroniniu būdu. Atlikus vaiko ar pilnamečio mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą, tėvai informaciją gali matyti prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų sistemos asmeninės paskyros. Mokinio sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo užpildymo datos. Naujas pažymėjimas gali būti išduotas dar nebaigus galioti anksčiau išduotajam dokumentui.
Higienos instituto duomenimis, 2023–2024 m. ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigas lankė 496 tūkstančiai (0–17 m.) mokinių, iš jų profilaktiškai sveikatą pasitikrino 86,4 procento vaikų ir 74,7 procentams atliktas profilaktinis dantų būklės įvertinimas. Dantys buvo sveiki 34,9 procento vaikų, 56,9 procentų patikrintųjų neturėjo sąkandžio patologijos. 20 procentams pasitikrinusių sveikatą nustatyta žandikaulio, o 23 procentams – pavienių dantų patologija. 64,5 procentų patikrintų vaikų buvo normalaus svorio, 13,5 procento mokinių turėjo antsvorį, o 6 procentai buvo nutukę. Ugdymo veikloje 2023–2024 m. be apribojimų galėjo dalyvauti 85,5 procento vaikų.
